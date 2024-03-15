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Published Сегодня, 08:21

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Дети

Как эвакуируют в случае ЧП детей в белгородских больницах?

15 марта 2024, 08:21
Фото: Изображение Midjourney
Дети

Главврач детской больницы в Белгороде объяснила порядок эвакуации при ЧП

Тему подняли в Сети местные жители. На вопрос ответила главврач детской областной больницы Ирина Кизилова.
Сюжет
Дети

Белгородка Арина поинтересовалась, как в случае ракетной опасности эвакуируют детей в больницах. На вопрос ответила главврач Ирина Кизилова. Она сообщила, что при первичном поступлении сигнала о ракетной опасности пациенты и персонал выходят в коридор в безопасные места. При ухудшении обстановки и при усилении обстрелов персонал и пациентов эвакуируют в подвал.

Бывают также случаи, когда сигналы тревоги повторяются несколько раз. Частое перемещение маленьких пациентов в подвальное помещение может ухудшить их состояние. Поэтому эвакуация в подвал проводится только при условиях реальной опасности в больнице, уточнила главврач.

Персонал подготовлен и чётко действует согласно разработанным инструкциям.
Ирина Кизилова

Напомним, что на днях во время ракетной опасности в белгородских поликлиниках отменили плановый приём пациентов. Белгородцев просили перенести походы к врачу. Экстренную помощь продолжали оказывать в специализированных учреждениях.

Пациентов в белгородских поликлиниках не будут принимать до отмены ракетной опасности
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#Общество#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Эвакуация#Пациенты#Детская областная больница#Белгород#Алина Харина#Ракетная опасность#Ирина Кизилова
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