Как эвакуируют в случае ЧП детей в белгородских больницах?

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Белгородка Арина поинтересовалась, как в случае ракетной опасности эвакуируют детей в больницах. На вопрос ответила главврач Ирина Кизилова. Она сообщила, что при первичном поступлении сигнала о ракетной опасности пациенты и персонал выходят в коридор в безопасные места. При ухудшении обстановки и при усилении обстрелов персонал и пациентов эвакуируют в подвал.
Бывают также случаи, когда сигналы тревоги повторяются несколько раз. Частое перемещение маленьких пациентов в подвальное помещение может ухудшить их состояние. Поэтому эвакуация в подвал проводится только при условиях реальной опасности в больнице, уточнила главврач.
Персонал подготовлен и чётко действует согласно разработанным инструкциям.
Ирина Кизилова
Напомним, что на днях во время ракетной опасности в белгородских поликлиниках отменили плановый приём пациентов. Белгородцев просили перенести походы к врачу. Экстренную помощь продолжали оказывать в специализированных учреждениях.