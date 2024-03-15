Как эвакуируют в случае ЧП детей в белгородских больницах?

Белгородка Арина поинтересовалась, как в случае ракетной опасности эвакуируют детей в больницах. На вопрос ответила главврач Ирина Кизилова. Она сообщила, что при первичном поступлении сигнала о ракетной опасности пациенты и персонал выходят в коридор в безопасные места. При ухудшении обстановки и при усилении обстрелов персонал и пациентов эвакуируют в подвал.