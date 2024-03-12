Пациентов в белгородских поликлиниках не будут принимать до отмены ракетной опасности

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
В Белгородской области продолжает действовать ракетная опасность. В поликлиниках до её отмены приостановили плановый приём пациентов. Экстренную и неотложную помощь продолжат оказывать в специализированных учреждениях.
Андрей Иконников посоветовал белгородцам перенести плановый приём к врачу. Сделать это можно в том числе через электронные сервисы или обращение онлайн к руководству учреждения. Если приём уже отменили, то с пациентом свяжется поликлиника и перенесёт запись.
Добавим, что утром в Сети появились сообщения о том, что людей не впускали в детскую поликлинику в Строителе и в поликлинику № 8 в Белгороде.