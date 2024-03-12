Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Больница

Пациентов в белгородских поликлиниках не будут принимать до отмены ракетной опасности

12 марта 2024, 12:22
Фото: Изображение Midjourney
Больница

Приём пациентов в белгородских поликлиниках приостановили

Экстренную и неотложную помощь продолжат оказывать в специализированных учреждениях. Об этом сообщил глава регионального минздрава Андрей Иконников.

В Белгородской области продолжает действовать ракетная опасность. В поликлиниках до её отмены приостановили плановый приём пациентов. Экстренную и неотложную помощь продолжат оказывать в специализированных учреждениях.

Андрей Иконников посоветовал белгородцам перенести плановый приём к врачу. Сделать это можно в том числе через электронные сервисы или обращение онлайн к руководству учреждения. Если приём уже отменили, то с пациентом свяжется поликлиника и перенесёт запись.

Добавим, что утром в Сети появились сообщения о том, что людей не впускали в детскую поликлинику в Строителе и в поликлинику № 8 в Белгороде.

Белгородцы пережидали ракетную опасность на улице у закрытых дверей поликлиники
Узнать подробнее
Читайте также:
Демидов показал фотографии с места атаки на мэрию БелгородаНад Белгородом вновь прогремели взрывыДве женщины пострадали от атаки БПЛА на здание мэрии Белгорода
#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Поликлиники#Белгород#Алина Харина#Андрей иконников#Ракетная опасность#Атака на Белгородскую область 12 марта
Подпишитесь
Что нового известно о непрекращающейся атаке ВСУ на Белгородскую область?
Сегодня, 13:51
Дом белгородцев загорелся в результате прямого попадания снаряда ВСУ
Сегодня, 13:31
Беспилотник рухнул в районе ж/д вокзала в Белгороде
Сегодня, 12:41
Число пострадавших при атаке на мэрию Белгорода выросло до четырёх человек
Сегодня, 12:30
Видео с бегущим от стрельбы человеком сняли вовсе не в белгородском приграничье
Сегодня, 13:44