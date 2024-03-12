Пациентов в белгородских поликлиниках не будут принимать до отмены ракетной опасности

Андрей Иконников посоветовал белгородцам перенести плановый приём к врачу. Сделать это можно в том числе через электронные сервисы или обращение онлайн к руководству учреждения. Если приём уже отменили, то с пациентом свяжется поликлиника и перенесёт запись.