Демидов показал фотографии с места атаки на мэрию Белгорода

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Появились кадры с места атаки ВСУ на мэрию Белгорода. Здание пострадало в результате взрыва украинского беспилотника. Устройство врезалось во входную группу — посекло фасад, выбило окна.
Как сообщалось, в результате удара пострадали две сотрудницы горадминистрации. Одна получила осколочные ранения. Её госпитализировали. Вторая контужена. Медики оказали женщине необходимую помощь на месте.
Добавим, что на месте происшествия работают оперативные службы. Дорогу на Гражданском проспекте временно перекрыли.
Белгород и другие муниципалитеты подвергаются атакам противника в течение всего этого дня. В Шебекино пострадали три человека, в Белгородском районе — ещё двое. По всей области объявляли ракетную опасность.