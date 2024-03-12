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Posted Сегодня, 12:00

Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Прилёт в мэрию Белгорода

Демидов показал фотографии с места атаки на мэрию Белгорода

12 марта 2024, 12:00
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Прилёт в мэрию Белгорода

ВСУ атаковали здание мэрии Белгорода

Сегодня днём ВСУ атаковали здание мэрии областного центра. В результате удара повреждён фасад, выбиты окна. Есть пострадавшие. Кадры с места происшествия опубликовал мэр Валентин Демидов.

Появились кадры с места атаки ВСУ на мэрию Белгорода. Здание пострадало в результате взрыва украинского беспилотника. Устройство врезалось во входную группу — посекло фасад, выбило окна.

Как сообщалось, в результате удара пострадали две сотрудницы горадминистрации. Одна получила осколочные ранения. Её госпитализировали. Вторая контужена. Медики оказали женщине необходимую помощь на месте.

Добавим, что на месте происшествия работают оперативные службы. Дорогу на Гражданском проспекте временно перекрыли.

Белгород и другие муниципалитеты подвергаются атакам противника в течение всего этого дня. В Шебекино пострадали три человека, в Белгородском районе — ещё двое. По всей области объявляли ракетную опасность.

Прилёт в мэрию БелгородаПрилёт в мэрию Белгорода
Прилёт в мэрию БелгородаПрилёт в мэрию Белгорода
Прилёт в мэрию БелгородаПрилёт в мэрию Белгорода
Прилёт в мэрию БелгородаПрилёт в мэрию Белгорода
Прилёт в мэрию БелгородаПрилёт в мэрию Белгорода
Прилёт в мэрию БелгородаПрилёт в мэрию Белгорода
Прилёт в мэрию Белгорода
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Две женщины пострадали от атаки БПЛА на здание мэрии Белгорода
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