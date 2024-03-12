Над Белгородом вновь прогремели взрывы

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В районе 14:30 белгородцы снова услышали звуки взрывов над городом. По нашим данным, это было связано с работой ВС РФ.
Отметим, что взрывы над областью белгородцы слышат с самого утра. Сегодня днём атаке подверглось здание администрации. В здание мэрии влетел украинский БПЛА. В результате взрыва пострадали две женщины. На месте работают оперативные службы.
Около 11 часов утра горожане услышали звуки стрельбы. Из стрелкового оружия сотрудники Росгвардии сбили дрон.
Кроме того, сегодня ВСУ с помощью БПЛА атаковали торговый объект. В магазине повреждены фасад и три окна. Также пострадали четыре автомобиля.