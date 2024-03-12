Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Над Белгородом вновь прогремели взрывы

Над Белгородом вновь прогремели взрывы

12 марта 2024, 11:57
Фото: Bel.ru
По нашим данным, громкие звуки связаны с работой ВС РФ.

В районе 14:30 белгородцы снова услышали звуки взрывов над городом. По нашим данным, это было связано с работой ВС РФ.

Отметим, что взрывы над областью белгородцы слышат с самого утра. Сегодня днём атаке подверглось здание администрации. В здание мэрии влетел украинский БПЛА. В результате взрыва пострадали две женщины. На месте работают оперативные службы.

Около 11 часов утра горожане услышали звуки стрельбы. Из стрелкового оружия сотрудники Росгвардии сбили дрон.

Кроме того, сегодня ВСУ с помощью БПЛА атаковали торговый объект. В магазине повреждены фасад и три окна. Также пострадали четыре автомобиля.

Две женщины пострадали от атаки БПЛА на здание мэрии Белгорода
Узнать подробнее
Читайте также:
Две женщины пострадали от атаки БПЛА на здание мэрии БелгородаФасад, окна, автомобили: появилась новые данные о магазине, в который врезался БПЛАНаплыв фейков вызвала обстановка в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ
#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Громкие звуки#ВС РФ
Подпишитесь
Что нового известно о непрекращающейся атаке ВСУ на Белгородскую область?
Сегодня, 13:51
Дом белгородцев загорелся в результате прямого попадания снаряда ВСУ
Сегодня, 13:31
Пациентов в белгородских поликлиниках не будут принимать до отмены ракетной опасности
Сегодня, 12:22
Беспилотник рухнул в районе ж/д вокзала в Белгороде
Сегодня, 12:41
Число пострадавших при атаке на мэрию Белгорода выросло до четырёх человек
Сегодня, 12:30
Видео с бегущим от стрельбы человеком сняли вовсе не в белгородском приграничье
Сегодня, 13:44