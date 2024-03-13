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МФЦ

Власти разъяснили режим работы белгородских МФЦ во время ракетной опасности

13 марта 2024, 08:46
Фото: 1MI
МФЦ
Во время тревоги приём посетителей будет останавливаться во всех отделениях МФЦ. Работу отделений возобновят после отмены ракетной опасности. Об этом рассказал министр цифрового развития Белгородской области Сергей Четвериков.

В Сети белгородцы интересуются, почему при ракетной опасности не работают отделения МФЦ. На вопрос ответил глава министерства цифрового развития. По его словам, во время объявления сигнала тревоги приём приостанавливается во всех отделениях МФЦ области. Работа возобновляется после его отмены.

По сигналу работники спускаются в укрытия вместе с посетителями. Если же работник МФЦ не успел выйти на работу при объявлении сигнала тревоги, то он остаётся дома. Министр отметил, что во время ракетной опасности белгородцам необходимо оставаться в укрытии и дожидаться его отмены.

Напомним, что вчера, 12 марта, во время ракетной опасности был приостановлен плановый приём пациентов в больницах. Их не принимали до отмены сигнала тревоги. Экстренную и неотложную помощь оказывали в специализированных учреждениях.

Пациентов в белгородских поликлиниках не будут принимать до отмены ракетной опасности
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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#МФЦ#Белгород#Алина Харина#Ракетная опасность#Сергей Четвериков
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