Власти разъяснили режим работы белгородских МФЦ во время ракетной опасности

По сигналу работники спускаются в укрытия вместе с посетителями. Если же работник МФЦ не успел выйти на работу при объявлении сигнала тревоги, то он остаётся дома. Министр отметил, что во время ракетной опасности белгородцам необходимо оставаться в укрытии и дожидаться его отмены.