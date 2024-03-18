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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Больница

Семь белгородцев, пострадавших от атак ВСУ, остаются в тяжёлом состоянии

18 марта 2024, 12:53
Фото: 1MI
Больница

В белгородских больницах остаются 44 человека, пострадавшие от атак ВСУ

С 12 по 17 марта при обстрелах ранены 82 человека. Более 40 пострадавших остаются в больницах. Семь из них сейчас находятся в тяжёлом состоянии, рассказал министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

С 12 по 17 марта в результате обстрелов погибли 11 человек, ещё 82 белгородца ранены. 42 местных жителя госпитализировали. Семь человек находятся в тяжёлом состоянии.

Также сегодня поступил ещё один ребёнок в тяжёлом состоянии после обстрела. Плюс ещё один мужчина. В итоге сейчас в больнице находятся уже 44 местных жителя. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Андрей Иконников

Министр здравоохранения области сообщил, что после консультации с федеральными центрами принято решение о перевозке в Москву нескольких пациентов. Куда именно и когда их перевезут, решится позже: «Срочности никакой нет. Вся первая хирургическая помощь им была оказана».

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