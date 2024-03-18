Семь белгородцев, пострадавших от атак ВСУ, остаются в тяжёлом состоянии

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
С 12 по 17 марта в результате обстрелов погибли 11 человек, ещё 82 белгородца ранены. 42 местных жителя госпитализировали. Семь человек находятся в тяжёлом состоянии.
Также сегодня поступил ещё один ребёнок в тяжёлом состоянии после обстрела. Плюс ещё один мужчина. В итоге сейчас в больнице находятся уже 44 местных жителя. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Андрей Иконников
Министр здравоохранения области сообщил, что после консультации с федеральными центрами принято решение о перевозке в Москву нескольких пациентов. Куда именно и когда их перевезут, решится позже: «Срочности никакой нет. Вся первая хирургическая помощь им была оказана».