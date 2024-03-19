«Сплошные руины»: жители приграничного Грайворона — об обстановке в городе

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
По словам местной жительницы Татьяны, город сейчас представляет собой сплошные руины.
«Дроны летают, скидывают [взрывные устройства — прим. ред.] на гражданские машины. С 12 марта начались бомбёжки, люди стали садиться в машины и просто уезжать. И ничего не прекращается с того момента», — цитирует издание местную жительницу.
Также женщина отмечает, что в городе на работают магазины и заправки. По её словам, 12 марта обстрелы продолжались весь день, а 14 марта «стало вообще невыносимо».
«Было даже страшно сесть в машину и покинуть город, потому что летали без конца дроны и стреляли по гражданским машинам. Большинство моих знакомых уехали», — рассказывает женщина.
Сейчас женщина на время переехала в Курск.
Другая белгородка рассказала, что под Грайвороном живут её родители. Как отметила девушка, уезжать они боятся, так как легковые машины может атаковать дрон.