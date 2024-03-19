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Published Сегодня, 15:02

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Обстрел

«Сплошные руины»: жители приграничного Грайворона — об обстановке в городе

19 марта 2024, 15:02
Фото: 1MI
Обстрел

Жители белгородского Грайворона рассказали о жизни города при обстрелах ВСУ

Об обстановке в городе местные жители рассказали «Ленте.ру». По словам собеседников издания, многие жители покинули округ, другие же боятся атаки дронов на легковые авто.

По словам местной жительницы Татьяны, город сейчас представляет собой сплошные руины.

«Дроны летают, скидывают [взрывные устройства — прим. ред.] на гражданские машины. С 12 марта начались бомбёжки, люди стали садиться в машины и просто уезжать. И ничего не прекращается с того момента», — цитирует издание местную жительницу.

Также женщина отмечает, что в городе на работают магазины и заправки. По её словам, 12 марта обстрелы продолжались весь день, а 14 марта «стало вообще невыносимо».

«Было даже страшно сесть в машину и покинуть город, потому что летали без конца дроны и стреляли по гражданским машинам. Большинство моих знакомых уехали», — рассказывает женщина.

Сейчас женщина на время переехала в Курск.

Другая белгородка рассказала, что под Грайвороном живут её родители. Как отметила девушка, уезжать они боятся, так как легковые машины может атаковать дрон.

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