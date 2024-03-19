В Минобороны сообщили об уничтожении 40 боевиков в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
В Минобороны поделились обновлённой информацией по ситуации в районе Козинки Грайворонского горокруга. ВС РФ продолжают пресекать попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию.
ВС РФ ударили из авиации и артиллерии по позициям украинских боевиков неподалёку от Козинки. По данным военного ведомства, противник потерял до 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.
Ранее в Сети появились первые кадры после атак ВСУ на Козинку. Повреждены дома и магазин, разбита дорога. Ещё один прилёт был рядом с авто очевидца. Вероятно, это был осколок.
17 марта ВС РФ поразили вертолёт Ми-8, который летел в направлении населённого пункта.