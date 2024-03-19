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В Минобороны сообщили об уничтожении 40 боевиков в белгородском приграничье

В Минобороны сообщили об уничтожении 40 боевиков в белгородском приграничье

19 марта 2024, 11:46
Фото: Изображение Midjourney
Российские военнослужащие нанесли удары авиацией и артиллерией по скоплениям живой силы и техники ВСУ. Противник потерял до 40 боевиков, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

В Минобороны поделились обновлённой информацией по ситуации в районе Козинки Грайворонского горокруга. ВС РФ продолжают пресекать попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию.

ВС РФ ударили из авиации и артиллерии по позициям украинских боевиков неподалёку от Козинки. По данным военного ведомства, противник потерял до 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

Ранее в Сети появились первые кадры после атак ВСУ на Козинку. Повреждены дома и магазин, разбита дорога. Ещё один прилёт был рядом с авто очевидца. Вероятно, это был осколок.

17 марта ВС РФ поразили вертолёт Ми-8, который летел в направлении населённого пункта.

Пошла «ответка»: Минобороны публикует кадры с уничтожением ВСУ у Белгородской области
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#Белгородская область#Новости Белгорода#Авиация#Белгород#Грайворонский горокруг#Наталья Корявых#Минобороны#Приграничье#Артиллерия#СВО#ДРГ#Атака ВСУ#ВС РФ
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