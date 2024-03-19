Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Разведка группировки войск «Запад» вскрыла концентрацию сил и диверсионно-разведывательных групп украинских формирований. Силы противника скрывались в лесном массиве. По скоплению нанесли упреждающий удар высокоточным оружием.
«Подразделениями группировки скопления живой силы и техники противника были своевременно уничтожены», — сообщает Министерство обороны РФ.
В ведомстве также предоставили кадры поражения:
Всего в районе села Козинка Грайворонского горокруга ВС РФ ликвидировали до 40 военнослужащих. Кроме живой силы, на Белгородском направлении уничтожены две боевые машины пехоты и три автомобиля.
Ранее об уничтожении украинских наёмников сообщали СМИ. Утверждалось, что удар нанесли в районе Волчанска.