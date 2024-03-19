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Архивное фото

Пошла «ответка»: Минобороны публикует кадры с уничтожением ВСУ у Белгородской области

19 марта 2024, 11:14
Фото: 1MI
Архивное фото

В Минобороны показали уничтожение диверсантов у Белгородской области

Как уточняют в Министерстве обороны РФ, скопление живой силы засекли в лесном массиве в приграничном районе Белгородской области. Группу уничтожили упреждающим ударом.

Разведка группировки войск «Запад» вскрыла концентрацию сил и диверсионно-разведывательных групп украинских формирований. Силы противника скрывались в лесном массиве. По скоплению нанесли упреждающий удар высокоточным оружием.

«Подразделениями группировки скопления живой силы и техники противника были своевременно уничтожены», — сообщает Министерство обороны РФ.

В ведомстве также предоставили кадры поражения:

Всего в районе села Козинка Грайворонского горокруга ВС РФ ликвидировали до 40 военнослужащих. Кроме живой силы, на Белгородском направлении уничтожены две боевые машины пехоты и три автомобиля.

Ранее об уничтожении украинских наёмников сообщали СМИ. Утверждалось, что удар нанесли в районе Волчанска.

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