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Приграничный район

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2024
Пошла «ответка»: Минобороны публикует кадры с уничтожением ВСУ у Белгородской области
19 марта, 11:14
2023
«Нам валить отсюда?»: жителей села под Белгородом напугала работа ПВО
22 августа глава Белгородского района Владимир Перцев провёл прямой эфир и рассказал об оперативной обстановке, а также зачитал жалобу о «молчании по Никольскому».
22 августа 2023, 20:13
2022
Где не купишь алкоголь после 16:00 в Белгородской области: смотрите на карте «Бел.Ру»
23 декабря 2022, 14:21
В приграничном селе под Белгородом водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
ДТП произошло в селе Солохи. Водитель скрылся с места происшествия, но его личность установили. Об аварии сообщили в региональном УМВД.
28 ноября 2022, 11:09
В Шебекинском горокруге снова громко, но переживать не о чем
11 ноября 2022, 09:40
Диверсионную группу ВСУ уничтожили на границе Белгородской области
ДРГ украинских военных подошла вплотную к государственной границе, но была выявлена российским спецназом, сообщила «Русская весна».
31 октября 2022, 03:35
Внимание, стрельба. Белгородцев предупредили об учебных стрельбах 2 августа
Жителей и гостей Валуек попросили сохранять спокойствие. Стрельбы начались в 10:00, рассказал глава городского округа Алексей Дыбов.
2 августа 2022, 09:14

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