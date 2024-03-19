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Архивное фото

Подполковник ЛНР в отставке: уничтожена база украинских наёмников в Волчанске

19 марта 2024, 09:39
Фото: 1MI
Архивное фото

Украинских наёмников уничтожили в Волчанске на границе с Белгородской областью

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА «Новости» об уничтожении пункта временной дислокации украинских наемников на границе с Белгородской областью. По словам Марочко, таким образом были предовтращены теракты.

Российская артиллерия уничтожила пункт временной дислокации украинских наёмников, уверяет подполковник Андрей Марочко. Украинские спецслужбы планировали использовать боевиков для террористической деятельности в приграничных районах Белгородской области.

«В Харьковской области продолжается уничтожение вооруженных формирований Украины. В районах населённых пунктов Уды и Казачья Лопань выявлены и уничтожены места скопления вооружения, военной техники и личного состава украинских боевиков. В районе населённого пункта Волчанск нашей артиллерией уничтожен пункт временной дислокации украинских наемников», — заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Отметим, что последнюю неделю ВСУ непрерывно атакуют Грайворонский горокруг и Белгород. Атаки проходят как по земле, так и по воздуху — с использованием РСЗО. Предположительно, города обстреливают из Волчанска.

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#Белгородская область#Отставка#Харьковская область#Белгород#Грайворонский горокруг#ВСУ#Волчанск#Артем Черненко#Подполковник#РСЗО
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