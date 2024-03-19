Воронеж примет многодетные семьи, покинувшие Белгород из-за обстрелов

Губернатор Воронежской области также отметил, что Белгородская область за последние дни подвергалась многократным атакам со стороны ВСУ: «Сегодня этому региону было особенно тяжело: есть жертвы, среди которых — женщины и юноша, а также раненые, в том числе ребенок, за жизнь которого борются врачи».