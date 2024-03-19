Воронеж примет многодетные семьи, покинувшие Белгород из-за обстрелов

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:44
Воронежская область примет белгородские многодетные семьи, которые решили покинуть свои дома из-за атак ВСУ. По словам губернатора соседнего региона Александра Гусева, соцслужбы сейчас проводят всю необходимую организационную работу для встречи белгородцев.
Предоставим соседям любую посильную помощь.
Александр Гусев
Губернатор Воронежской области также отметил, что Белгородская область за последние дни подвергалась многократным атакам со стороны ВСУ: «Сегодня этому региону было особенно тяжело: есть жертвы, среди которых — женщины и юноша, а также раненые, в том числе ребенок, за жизнь которого борются врачи».