Заведения из-за обстрелов закрыты, но как бизнесу платить аренду? Отвечает Гладков

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
«Как решить проблему с арендой в закрытых заведениях? Продаж нет совсем, аренду платить нужно», — такой вопрос прозвучал во время прямого эфира 18 марта. Ту же тему бизнесмены поднимали и ранее в соцсетях.
Губернатор Вячеслав Гладков считает, что пока критической ситуации нет. Простой в настоящий момент составляет четыре дня. Хотя, возможно, некоторые заведения не откроются и завтра.
Я надеюсь, что проблемы, связанные с текущей угрозой, будут решены нашими военными, и мы сможем в Белгороде вернуться к плановой работе. Если этого не произойдёт в течение длительного времени, хотя бы до месяца, будем тогда совместно искать пути решения.
Вячеслав Гладков
Напомним, что крупные ТЦ в Белгороде завтра возвращаются к работе, но в сокращённом режиме. Вместе с тем «Сити Молл» пока останется закрытым: ранее он несколько раз попал под обстрел.