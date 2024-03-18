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Published Сегодня, 16:34

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Updated Сегодня, 16:42

Ресторан

Заведения из-за обстрелов закрыты, но как бизнесу платить аренду? Отвечает Гладков

18 марта 2024, 16:34
Фото: 1MI
Ресторан

Белгородские бизнесмены просят помочь решить проблему с выплатой аренды

Некоторые заведения в Белгороде пришлось закрыть из-за неспокойной обстановки. Однако у предпринимателей остаётся вопрос: как платить за аренду? На обращение отвечает губернатор.

«Как решить проблему с арендой в закрытых заведениях? Продаж нет совсем, аренду платить нужно», — такой вопрос прозвучал во время прямого эфира 18 марта. Ту же тему бизнесмены поднимали и ранее в соцсетях.

Губернатор Вячеслав Гладков считает, что пока критической ситуации нет. Простой в настоящий момент составляет четыре дня. Хотя, возможно, некоторые заведения не откроются и завтра.

Я надеюсь, что проблемы, связанные с текущей угрозой, будут решены нашими военными, и мы сможем в Белгороде вернуться к плановой работе. Если этого не произойдёт в течение длительного времени, хотя бы до месяца, будем тогда совместно искать пути решения.
Вячеслав Гладков

Напомним, что крупные ТЦ в Белгороде завтра возвращаются к работе, но в сокращённом режиме. Вместе с тем «Сити Молл» пока останется закрытым: ранее он несколько раз попал под обстрел.

Как с завтрашнего дня будут работать торговые центры Белгорода?
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