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Posted Сегодня, 13:47

Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Торговый центр

Как с завтрашнего дня будут работать торговые центры Белгорода?

18 марта 2024, 13:47
Фото: 1MI
Торговый центр

Торговые центры Белгорода опубликовали график работы на ближайший день

«Сити Молл» 19 марта работать не будет. «Рио» завтра работает с 10:00 до 18:00. Ситуацию с графиком работы попытался разъяснить мэр Валентин Демидов.

Крупные торговые центры Белгорода опубликовали информацию о графике работы во вторник, 19 марта. «Сити Молл» 19 марта работать не будет, однако двери здания останутся открытыми во время ракетной опасности.

При этом ТРЦ «Рио» завтра откроется. Работать торговый центр будет с 10:00 до 18:00. К такому же графику завтра перейдёт «Мега Гринн».

Добавим, что сегодня ТЦ закрыты в связи с оперативной обстановкой. Ограничения работы торговых центров города и Белгородского района ранее распространялись только на 17 и 18 марта.

Мэр Белгорода Валентин Демидов уточнил, что часть торговых центров будет работать. Однако необходимо соблюдать меры безопасности и следить за оперативной обстановкой.

С завтрашнего дня по сокращённому графику будет работать часть торговых центров города при условии строгого соблюдения рекомендаций по обеспечению безопасности посетителей и персонала. В случае изменений будем информировать дополнительно.
Валентин Демидов

За последние дни «Сити Молл» несколько раз подвергся обстрелам ВСУ. 16 марта прилёт пришёлся на задний двор. До этого ТЦ задело 15 марта.

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#Город#Белгородская область#Рио#Новости Белгорода#Сити молл#Мега гринн#Белгород#Наталья Корявых#Обстрел#ТЦ
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