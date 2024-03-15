В Белгороде в «Сити Молле» в результате прилёта пробита крыша

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Торговый центр «Сити Молл» пострадал в результате утреннего обстрела Белгорода 15 марта. В здании пробило крышу. В Сети опубликовали видео с места событий.
Информацию подтверждают в группе ТЦ в соцсети. Однако представители «Сити Молла» утверждают, что никаких других повреждении в здании нет.
«Есть повреждение кровли. Повреждений помещений, магазинов, товара и другого имущества нет. Дежурные службы управляющей компании и службы экстренного реагирования находятся на своих рабочих местах», — говорится в сообщении.
Белгород попал под обстрел ВСУ сегодня утром. При атаке противника пострадали три человека. Мужчина получил перелом рёбер и ушиб грудной клетки. Второму пострадавшему осколками посекло лицо. Ещё одна белгородка получила контузию и резаную рану пальца. От госпитализации женщина отказалась.