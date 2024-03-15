В Белгороде в «Сити Молле» в результате прилёта пробита крыша

Белгород попал под обстрел ВСУ сегодня утром. При атаке противника пострадали три человека. Мужчина получил перелом рёбер и ушиб грудной клетки. Второму пострадавшему осколками посекло лицо. Ещё одна белгородка получила контузию и резаную рану пальца. От госпитализации женщина отказалась.