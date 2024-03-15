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Последствия обстрела, фото тематическое

В Белгороде в «Сити Молле» в результате прилёта пробита крыша

15 марта 2024, 08:46
Фото: 1MI
Последствия обстрела, фото тематическое
Торговый центр задело в результате очередного обстрела. При атаке пробило крышу. Видео с места событий опубликовали в Telegram-канале «Просто Михаил. Шебекино».

Торговый центр «Сити Молл» пострадал в результате утреннего обстрела Белгорода 15 марта. В здании пробило крышу. В Сети опубликовали видео с места событий.

Информацию подтверждают в группе ТЦ в соцсети. Однако представители «Сити Молла» утверждают, что никаких других повреждении в здании нет.

«Есть повреждение кровли. Повреждений помещений, магазинов, товара и другого имущества нет. Дежурные службы управляющей компании и службы экстренного реагирования находятся на своих рабочих местах», — говорится в сообщении.

Белгород попал под обстрел ВСУ сегодня утром. При атаке противника пострадали три человека. Мужчина получил перелом рёбер и ушиб грудной клетки. Второму пострадавшему осколками посекло лицо. Ещё одна белгородка получила контузию и резаную рану пальца. От госпитализации женщина отказалась.

Последствия обстрела в Белгороде
Видео: Telegram-канал «Просто Михаил. Шебекино»
В результате утреннего обстрела Белгорода стало больше раненых
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