В Белгородской области изменятся условия компенсации за аренду жилья переселенцам

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Как отметил глава региона, белгородцы, которые вынужденно покинули своё жильё, получают 10 или 15 тысяч рублей компенсации за аренду. Но деньги положены только тем семьям, у которых нет второго жилья.
Недавно был на приёме молодой парень. Он живёт в Шебекино, а родительское жильё — в Прохоровке. Компенсация не положена. Он сказал, что это несправедливо. Я согласен.
Вячеслав Гладков
Губернатор предложил проговорить с юристами и внести в данную меру поддержки изменения.
Если закон позволит, чтобы выплаты производились в отношении всех, у кого есть жильё за пределами муниципалитета, где они живут.
Вячеслав Гладков
В случае положительного решения со стороны юристов, изменения в меру поддержки внесут с 1 февраля.