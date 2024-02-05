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В Белгородской области изменятся условия компенсации за аренду жилья переселенцам

В Белгородской области изменятся условия компенсации за аренду жилья переселенцам

5 февраля 2024, 08:45
Фото: 1MI
Жителям региона, которые вынуждены были переехать на съёмное жильё из-за сложной оперативной обстановки, областные власти выплачивают компенсацию. Губернатор Вячеслав Гладков предложил внести изменения в порядок предоставления данной меры поддержки.
Сюжет
Выплаты

Как отметил глава региона, белгородцы, которые вынужденно покинули своё жильё, получают 10 или 15 тысяч рублей компенсации за аренду. Но деньги положены только тем семьям, у которых нет второго жилья.

Недавно был на приёме молодой парень. Он живёт в Шебекино, а родительское жильё — в Прохоровке. Компенсация не положена. Он сказал, что это несправедливо. Я согласен.
Вячеслав Гладков

Губернатор предложил проговорить с юристами и внести в данную меру поддержки изменения.

Если закон позволит, чтобы выплаты производились в отношении всех, у кого есть жильё за пределами муниципалитета, где они живут.
Вячеслав Гладков

В случае положительного решения со стороны юристов, изменения в меру поддержки внесут с 1 февраля.

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#Белгородская область#Шебекино#Изменения#Компенсация#Выплаты#Аренда жилья#Белгород#Кристина Семенчук#Переселенцы#Справедливость#Оперативная обстановка#Губернатор Вячеслав Гладков
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