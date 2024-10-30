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Изменения

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Октябрь
Из-за ноябрьских праздников: расписание пригородных белгородских поездов изменится
На ноябрьских праздниках пригородные поезда в Белгородской области будут ходить иначе. Из-за переноса выходных часть транспорта отправится в другие дни, а остальная — исчезнет из расписания полностью, сообщает региональный Минтранс.
30 октября, 08:03
У некоторых поездов из Белгорода в Москву и Санкт-Петербург изменится расписание
4 октября, 07:03
Вернут ли белгородцам старую версию «Виртуальной школы»?
2 октября, 14:23
Сентябрь
Пригородный белгородский автобус будет отправляться теперь на час раньше
С 27 сентября расписание дачного маршрута № 125 «„Энергомаш“ — Малые Кульбаки» изменится. Во второй половине дня он будет отправляться от «Энергомаша» на час раньше, рассказали в Единой транспортной компании.
26 сентября, 13:50
В Белгороде ненормативные намогильные конструкции теперь ждёт демонтаж. За чей счёт?
26 сентября, 13:29
У одного из белгородских автобусов появится три новые остановки
25 сентября, 14:14
Новые остановки появились под Белгородом. Как теперь будут курсировать автобусы?
Микрорайоны Таврово-2 и Таврово-4 получили восемь новых автобусных остановок на маршруте № 153. Как именно теперь будет курсировать транспорт и как изменится стоимость проезда, рассказал Организатор пассажирских перевозок Белгородской области.
4 сентября, 10:19
Ещё один белгородский автобус начнёт ездить по-другому. Что изменится?
С 1 февраля 2025 года в маршрутной сети Белгородской агломерации появятся изменения. Они коснутся маршрута — № 139, который проходит от аэропорта до микрорайона Шишино-39. Подробности сообщил Организатор пассажирских перевозок региона.
2 сентября, 10:03
Август
В ресторане «Ривьера-Сити» появился новый генеральный директор
23 августа, 09:17
Июль
С 1 августа курсирующий от рынка в Белгороде автобус изменит движение
В начале месяца сообщалось, что в областном центре изменится один из маршрутов. Новшество вступит в силу уже завтра, 1 августа, напомнили в региональном минтрансе.
31 июля, 11:04
Из-за закрытия автовокзала под Белгородом изменился маршрут восьми автобусов
19 июля было принято решение временно приостановить работу автовокзала в Шебекино из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ. Несколько автобусных маршрутов в связи с этими изменили схему движения. Подробности сообщили в региональном минтрансе.
22 июля, 09:15
Июнь
Три белгородских автобуса ещё на месяц исключат Шебекино из своего маршрута
Минтранс Белгородской области принял решение продлить действие корректировок на маршрутах автобусов, которые раньше следовали через Шебекино. Схема будет действовать до июля включительно.
11 июня, 08:31
Май
В Белгородской областной Думе стартовала комитетская неделя
30 мая, 12:26
Февраль
В «Салют» пришли игравший за «Крылья Советов» футболист и воспитанник ФК «Краснодар»
В футбольном клубе «Салют» произошли очередные изменения. Клуб покинул тренер вратарей Евгений Желяков, в то же время в команду пришли два новых игрока. Подробности сообщили в группе «Салюта» в соцсети.
21 февраля, 08:22
В Белгородской области изменятся условия компенсации за аренду жилья переселенцам
5 февраля, 08:45
Январь
Шесть автобусов в Белгороде будут курсировать по-новому
31 января, 10:49
Два автобуса Белгородской агломерации начнут курсировать по-другому
Организатор пассажирских перевозок Белгородской области сообщил об изменениях на маршрутах № 115 и 115Б. О корректировках просили сами пассажиры. Они начнут действовать с завтрашнего дня.
25 января, 11:10
Декабрь 2023
После произошедшей в Белгороде трагедии автобусы будут ездить по-другому
30 декабря 2023, 17:32
С 1 января автобусы в Белгороде будут ездить по-новому: что изменится
25 декабря 2023, 13:30
Из-за рядового ДТП в Белгороде пришлось изменить маршрут шести автобусов
Авария произошла на пересечении улиц Костюкова и Щорса. Маршрут восьми автобусов пришлось временно изменить, предупреждает региональный Организатор пассажирских перевозок.
21 декабря 2023, 13:15

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