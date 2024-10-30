Пригородный белгородский автобус будет отправляться теперь на час раньше

С 27 сентября расписание дачного маршрута № 125 «„Энергомаш“ — Малые Кульбаки» изменится. Во второй половине дня он будет отправляться от «Энергомаша» на час раньше, рассказали в Единой транспортной компании.