Как сильно подорожала аренда квартир в Белгороде в 2023 году?

Добавим, что в соседнем Воронеже подскочила стоимость аренды однокомнатных квартир. За год они выросли в цене сразу на 28,1%. При этом двушки и трёшки дорожали на 13,2% и 11,5% соответственно. Прирост зафиксирован и в Курске. Однокомнатные квартиры за год подорожали на 9,2%, двухкомнатные — на 9,9%, а трёхкомнатные — на 10,9%.