Как сильно подорожала аренда квартир в Белгороде в 2023 году?

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Аренда жилья в Белгороде за год максимально подорожала на 17,2%. Дороже стал съём как однокомнатных квартир, так и двухкомнатных и трёхкомнатных.
По состоянию на конец 2023 года однушки сдавали в среднем за 16 тыс. рублей. Прирост цен за четвёртый квартал составил 13,4%, а за год — 17,2%. Чуть менее существенно выросла аренда двухкомнатных квартир, которые сдают в среднем за 20,5 тыс. рублей. Прирост в последнем квартале равнялся 11%, а за год — 13,3%.
За аренду трёхкомнатной квартиры в областном центре требуют почти 26,9 тыс. рублей. В октябре–декабре аренда выросла на 12,4%. За год показатель роста составил 17%.
Добавим, что в соседнем Воронеже подскочила стоимость аренды однокомнатных квартир. За год они выросли в цене сразу на 28,1%. При этом двушки и трёшки дорожали на 13,2% и 11,5% соответственно. Прирост зафиксирован и в Курске. Однокомнатные квартиры за год подорожали на 9,2%, двухкомнатные — на 9,9%, а трёхкомнатные — на 10,9%.
Ранее сообщалось, что в Белгороде подешевела аренда однокомнатных квартир. В ноябре этот показатель снизился на 4,6%. Однако стоимость двушек и трёшек при этом выросла.