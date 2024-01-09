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Квартиры

Как сильно подорожала аренда квартир в Белгороде в 2023 году?

9 января 2024, 11:11
Фото: 1MI
Квартиры

За год ставки на аренду жилья в Белгороде выросли

За год ставки на аренду жилья в Белгороде выросли максимально на 17,2%. Наибольший прирост показала стоимость съёма однокомнатных квартир. В среднем за них просят чуть более 16 тыс. рублей в месяц. Данные опубликовал сайт «Мир квартир».
Сюжет
Жилье

Аренда жилья в Белгороде за год максимально подорожала на 17,2%. Дороже стал съём как однокомнатных квартир, так и двухкомнатных и трёхкомнатных.

По состоянию на конец 2023 года однушки сдавали в среднем за 16 тыс. рублей. Прирост цен за четвёртый квартал составил 13,4%, а за год — 17,2%. Чуть менее существенно выросла аренда двухкомнатных квартир, которые сдают в среднем за 20,5 тыс. рублей. Прирост в последнем квартале равнялся 11%, а за год — 13,3%.

За аренду трёхкомнатной квартиры в областном центре требуют почти 26,9 тыс. рублей. В октябре–декабре аренда выросла на 12,4%. За год показатель роста составил 17%.

Добавим, что в соседнем Воронеже подскочила стоимость аренды однокомнатных квартир. За год они выросли в цене сразу на 28,1%. При этом двушки и трёшки дорожали на 13,2% и 11,5% соответственно. Прирост зафиксирован и в Курске. Однокомнатные квартиры за год подорожали на 9,2%, двухкомнатные — на 9,9%, а трёхкомнатные — на 10,9%.

Ранее сообщалось, что в Белгороде подешевела аренда однокомнатных квартир. В ноябре этот показатель снизился на 4,6%. Однако стоимость двушек и трёшек при этом выросла.

Однушки дешевеют, двушки дорожают: что происходит с арендой квартир в Белгороде
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#Белгородская область#Квартиры#Стоимость#Воронеж#Жилье#Аренда#Новости Белгорода#Курск#Белгород#Наталья Корявых
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