Стало известно о разрушениях после четвёртого за день обстрела Белгорода

Posted Сегодня, 19:25
Published Сегодня, 19:25
Modified Сегодня, 19:27
Updated Сегодня, 19:27
В результате вечернего, четвёртого по счёту, обстрела Белгорода пострадавших среди мирных жителей нет. Есть разрушения в медучреждении, на территории двух промышленных предприятий. Повреждено легковое авто.
В Белгородском районе без света временно остались жители Разумного и Крутого Лога. В результате атаки ВСУ повреждена линия электропередачи. Аварийные службы скоро приступят к ремонту.
Кроме того, в Нижнем Ольшанце пробило кровлю частного дома. В Севрюково повреждения получила машина.
Всего над городом в результате четвёртого обстрела сбито восемь воздушных целей. Напомним, что взрывы над Белгородом раздались примерно в 20:25.