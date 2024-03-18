Стало известно о разрушениях после четвёртого за день обстрела Белгорода

ПВО сбила восемь воздушных целей на подлёте к Белгороду

Пострадавших среди мирных жителей нет. Вместе с тем есть разрушения на территории промышленных предприятий, в медучреждении. В Белгородском районе без света временно остались жители двух населённых пунктов, уточнил последствия обстрела губернатор Вячеслав Гладков.