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Posted Сегодня, 19:25

Published Сегодня, 19:25

Modified Сегодня, 19:27

Updated Сегодня, 19:27

Последствия обстрела, фото тематическое

Стало известно о разрушениях после четвёртого за день обстрела Белгорода

18 марта 2024, 19:25
Фото: 1MI
Последствия обстрела, фото тематическое

ПВО сбила восемь воздушных целей на подлёте к Белгороду

Пострадавших среди мирных жителей нет. Вместе с тем есть разрушения на территории промышленных предприятий, в медучреждении. В Белгородском районе без света временно остались жители двух населённых пунктов, уточнил последствия обстрела губернатор Вячеслав Гладков.

В результате вечернего, четвёртого по счёту, обстрела Белгорода пострадавших среди мирных жителей нет. Есть разрушения в медучреждении, на территории двух промышленных предприятий. Повреждено легковое авто.

В Белгородском районе без света временно остались жители Разумного и Крутого Лога. В результате атаки ВСУ повреждена линия электропередачи. Аварийные службы скоро приступят к ремонту.

Кроме того, в Нижнем Ольшанце пробило кровлю частного дома. В Севрюково повреждения получила машина.

Всего над городом в результате четвёртого обстрела сбито восемь воздушных целей. Напомним, что взрывы над Белгородом раздались примерно в 20:25.

В Белгороде в четвёртый раз за день раздались взрывы
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