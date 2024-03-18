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Published Сегодня, 17:31

Modified Сегодня, 17:53

Updated Сегодня, 17:53

В Белгороде вновь объявили ракетную опасность

В Белгороде в четвёртый раз за день раздались взрывы

18 марта 2024, 17:31
Фото: Изображение Midjourney

В Белгороде вновь объявили ракетную опасность

В городе работала сирена, в небе раздался сильный грохот. О последствиях пока ничего не известно.

В небе над Белгородом вновь было громко. Взрывы раздались примерно в 20:25. Работала сирена. Объявлена ракетная опасность.

Официальной информации о последствиях на земле пока не было.

Дополнение: в 20:52 объявлен отбой ракетной опасности.

Это уже четвёртый раз, когда над городом раздаются взрывы. Утром в результате атаки пострадали два человека. Днём из-за обстрела Никольского под Белгородом погибли четверо — члены одной семьи, в том числе 17-летний подросток. Спасти удалось маленькую девочку, она в больнице. В результате третьего за день обстрела в Белгороде пострадали два человека.

В городе в результате трёх атак выявлены многочисленные разрушения.

В результате прямого попадания снаряда в дом под Белгородом погибла семья
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