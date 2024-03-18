В Белгороде в четвёртый раз за день раздались взрывы

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
В небе над Белгородом вновь было громко. Взрывы раздались примерно в 20:25. Работала сирена. Объявлена ракетная опасность.
Официальной информации о последствиях на земле пока не было.
Дополнение: в 20:52 объявлен отбой ракетной опасности.
Это уже четвёртый раз, когда над городом раздаются взрывы. Утром в результате атаки пострадали два человека. Днём из-за обстрела Никольского под Белгородом погибли четверо — члены одной семьи, в том числе 17-летний подросток. Спасти удалось маленькую девочку, она в больнице. В результате третьего за день обстрела в Белгороде пострадали два человека.
В городе в результате трёх атак выявлены многочисленные разрушения.