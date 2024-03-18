В Белгороде в четвёртый раз за день раздались взрывы

Это уже четвёртый раз, когда над городом раздаются взрывы. Утром в результате атаки пострадали два человека. Днём из-за обстрела Никольского под Белгородом погибли четверо — члены одной семьи, в том числе 17-летний подросток. Спасти удалось маленькую девочку, она в больнице. В результате третьего за день обстрела в Белгороде пострадали два человека.