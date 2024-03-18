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Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Архивное фото

Момент взрыва на трассе в Белгороде попал на видео

18 марта 2024, 14:13
Фото: 1MI
Архивное фото
Белгород который день находится под огнём ВСУ. Очередной прилёт по гражданской инфраструктуре попал на камеры видеонаблюдения.

ВСУ в третий раз за сутки нанесли удар по мирному району Белгорода. От огня украинских систем залпового огня разрушения получили автомобили и гражданская инфраструктура. Один из прилётов пришёлся на улицу Почтовая в районе Крейды.

Момент падения снаряда попал на камеры видеонаблюдения.

Сообщают о разрушениях на улице Макаренко: предварительно, есть повреждения в автосервисе. Также могло пострадать знание «Пятёрочки». На место приехали скорая и пожарные.

Со слов жителей Разумного, с неба в Белгородском районе посыпались осколки. А на улице Попова упал, судя по всему, разгонный блок ПВО.

Официально ситуацию никак не комментировали. Предварительно известно как минимум об одной пострадавшей.

Третий обстрел за сутки: Белгород снова фиксирует разрушения после огня ВСУ
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