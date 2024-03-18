Момент взрыва на трассе в Белгороде попал на видео

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
ВСУ в третий раз за сутки нанесли удар по мирному району Белгорода. От огня украинских систем залпового огня разрушения получили автомобили и гражданская инфраструктура. Один из прилётов пришёлся на улицу Почтовая в районе Крейды.
Момент падения снаряда попал на камеры видеонаблюдения.
Сообщают о разрушениях на улице Макаренко: предварительно, есть повреждения в автосервисе. Также могло пострадать знание «Пятёрочки». На место приехали скорая и пожарные.
Со слов жителей Разумного, с неба в Белгородском районе посыпались осколки. А на улице Попова упал, судя по всему, разгонный блок ПВО.
Официально ситуацию никак не комментировали. Предварительно известно как минимум об одной пострадавшей.