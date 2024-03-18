Два человека ранены после очередных взрывов в Белгороде

В Белгородском районе тоже есть разрушения. В Октябрьском их выявили в здании производственного предприятия. В Дубовом пробита крыша частного дома. В Разумном выбило окна в восьми квартирах одного МКД. Ещё в трёх частных домах посекло окна и крыши. Кроме того, повреждения получили 22 машины.