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Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Скорая помощь

Два человека ранены после очередных взрывов в Белгороде

18 марта 2024, 14:07
Фото: 1MI
Скорая помощь

Гладков сообщил о последствиях атаки ВСУ на Белгород и район

Пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали. В Белгороде разрушения есть в квартирах, хозсубъектах, на территории предприятия. В Белгородском районе вдобавок повреждено более 20 машин, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

18 марта в результате третьей по счёту за день атаки на Белгород ранены два человека. Их доставили в областную больницу и горбольницу № 2. У пострадавшей женщины — осколочное ранение груди, у мужчины — осколочное ранение руки.

В Белгороде в результате атаки разрушения есть в шести квартирах трёх МКД, трёх хозсубъектах, на одном предприятии. Кроме того, повреждены шесть машин.

В Белгородском районе тоже есть разрушения. В Октябрьском их выявили в здании производственного предприятия. В Дубовом пробита крыша частного дома. В Разумном выбило окна в восьми квартирах одного МКД. Ещё в трёх частных домах посекло окна и крыши. Кроме того, повреждения получили 22 машины.

Добавим, что ещё два человека пострадали при утренней атаке на Белгород. Тогда ВСУ ударили из РСЗО «Вампир».

Спустя несколько часов по региону за 15 минут выпустили несколько снарядов из РСЗО «Вампир», «Ольха», «Град». В результате атаки в Никольском разрушен частный дом. Погибли два человека, в том числе подросток. Пострадали четверо, включая девочку, которую достали из-под завалов. Ещё два человека могут находиться под обломками.

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