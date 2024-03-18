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Posted Сегодня, 15:56

Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

Разрушенный дом в Никольском

В результате прямого попадания снаряда в дом под Белгородом погибла семья

18 марта 2024, 15:56
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Разрушенный дом в Никольском

Тела двоих женщин достали из-под завалов дома под Белгородом

Таким образом, число погибших увеличилось до четырёх человек. Что касается спасённой маленькой девочки, она остаётся в реанимации. Завтра её должны прооперировать, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

18 марта снаряд ВСУ попал в частный дом в Никольском Белгородского района. К вечеру стало известно, что спасатели достали тела ещё двух женщин.

Таким образом, число погибших увеличилось до четырёх человек. По словам главы региона, погибли члены одной семьи: бабушка, мама, её гражданский муж и сын — 17-летний парень.

Девочку, которую утром достали из-под завалов, завтра должны прооперировать. Пока же она остаётся в реанимации. У ребёнка закрытая черепно-мозговая травма.

Напомним, что за сегодняшний день в результате ударов по Белгороду и Белгородскому району погибли четыре человека, ранены ещё восемь: четверо — в результате утренней и вечерней атаки на столицу региона, ещё четверо — в Никольском.

Два человека погибли под Белгородом из-за обстрела ВСУ
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