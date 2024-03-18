В результате прямого попадания снаряда в дом под Белгородом погибла семья

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
18 марта снаряд ВСУ попал в частный дом в Никольском Белгородского района. К вечеру стало известно, что спасатели достали тела ещё двух женщин.
Таким образом, число погибших увеличилось до четырёх человек. По словам главы региона, погибли члены одной семьи: бабушка, мама, её гражданский муж и сын — 17-летний парень.
Девочку, которую утром достали из-под завалов, завтра должны прооперировать. Пока же она остаётся в реанимации. У ребёнка закрытая черепно-мозговая травма.
Напомним, что за сегодняшний день в результате ударов по Белгороду и Белгородскому району погибли четыре человека, ранены ещё восемь: четверо — в результате утренней и вечерней атаки на столицу региона, ещё четверо — в Никольском.