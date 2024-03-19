«Девочка потеряла руку только что во время обстрела»: Гладков — о ситуации в регионе

Кроме того, во время последнего обстрела девочка потеряла руку, заявил Вячеслав Гладков. Возможно, речь идёт об атаке на Белгородский район. Ранее несколько федеральных источников заявили, что кисть руки в результате взрыва потерял подросток. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.