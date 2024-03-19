«Девочка потеряла руку только что во время обстрела»: Гладков — о ситуации в регионе

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
В Белгородской области от обстрелов за неделю погибли 16 мирных жителей. Ранены ещё 98 человек.
Кроме того, во время последнего обстрела девочка потеряла руку, заявил Вячеслав Гладков. Возможно, речь идёт об атаке на Белгородский район. Ранее несколько федеральных источников заявили, что кисть руки в результате взрыва потерял подросток. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.
По словам губернатора, в регионе сохраняется «достаточно большое» напряжение.
Напомним, что только за вчерашний день от атак ВСУ в Белгородской области погибли пять человек. Из-под завалов разрушенного обстрелом дома в Никольском спасатели достали девочку, её передали врачам. Сегодня ребёнка должны прооперировать. Бабушка и мама девочки погибли, но у неё остался отец.