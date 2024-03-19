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Скорая помощь

«Девочка потеряла руку только что во время обстрела»: Гладков — о ситуации в регионе

19 марта 2024, 09:06
Фото: 1MI
Скорая помощь

За неделю в Белгородской области от атак ВСУ погибли 16 мирных жителей

Ранены почти 100 человек. Кроме того, глава региона заявил, что во время последнего обстрела потерял руку ребёнок, цитирует Гладкова ТАСС. По словам губернатора, в Белгородской области сохраняется большое напряжение.

В Белгородской области от обстрелов за неделю погибли 16 мирных жителей. Ранены ещё 98 человек.

Кроме того, во время последнего обстрела девочка потеряла руку, заявил Вячеслав Гладков. Возможно, речь идёт об атаке на Белгородский район. Ранее несколько федеральных источников заявили, что кисть руки в результате взрыва потерял подросток. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

По словам губернатора, в регионе сохраняется «достаточно большое» напряжение.

Напомним, что только за вчерашний день от атак ВСУ в Белгородской области погибли пять человек. Из-под завалов разрушенного обстрелом дома в Никольском спасатели достали девочку, её передали врачам. Сегодня ребёнка должны прооперировать. Бабушка и мама девочки погибли, но у неё остался отец.

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