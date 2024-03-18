Нужна ли помощь маленькой девочке, чья семья погибла под Белгородом?

Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
18 марта при очередной атаке ВСУ разрушен частный дом в Никольском. Спасатели достали из-под завалов маленькую девочку и передали её врачам. Известно, что некоторые члены семьи ребёнка погибли.
Белгородцы переживают за девочку и интересуются, есть ли ей где жить после выписки, нужна ли помощь. Стало известно, что у ребёнка остался отец. Есть и другие родственники, в том числе из других городов: они тоже готовы прийти на помощь.
Напомним, что девочка получила закрытую черепно-мозговую травму. Она находится в реанимации. Завтра её должны прооперировать.
В результате обстрела погибли бабушка и мама девочки. Всего же жертвами атаки в Никольском стали четыре человека.