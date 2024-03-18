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Белгородцы интересуются судьбой пострадавшей при обстреле девочки

Нужна ли помощь маленькой девочке, чья семья погибла под Белгородом?

18 марта 2024, 17:51
Фото: 1MI

Белгородцы интересуются судьбой пострадавшей при обстреле девочки

Бабушка и мама ребёнка погибли в разрушенном обстрелом доме в Никольском. Белгородцы интересуются: нужна ли девочке помощь и есть ли ей где жить после выписки из больницы?

18 марта при очередной атаке ВСУ разрушен частный дом в Никольском. Спасатели достали из-под завалов маленькую девочку и передали её врачам. Известно, что некоторые члены семьи ребёнка погибли.

Белгородцы переживают за девочку и интересуются, есть ли ей где жить после выписки, нужна ли помощь. Стало известно, что у ребёнка остался отец. Есть и другие родственники, в том числе из других городов: они тоже готовы прийти на помощь.

Напомним, что девочка получила закрытую черепно-мозговую травму. Она находится в реанимации. Завтра её должны прооперировать.

В результате обстрела погибли бабушка и мама девочки. Всего же жертвами атаки в Никольском стали четыре человека.

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