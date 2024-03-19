Беременных белгородок могут перенаправить на роды в соседние регионы из-за обстрелов

Губернатор Вячеслав Гладков напомнил, что в областной центр отправляют только в тех случаях, когда возможны сложные роды. Если состояние и возможности беременной позволяют родить в Старом Осколе, к примеру, то никого в Белгород не переводят. Но если есть угроза ребёнку или женщине, то отправляют в перинатальный центр Белгорода.