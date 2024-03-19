Беременных белгородок могут перенаправить на роды в соседние регионы из-за обстрелов

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Белгородка Людмила ранее обратилась к властям с вопросом, что делать беременным женщинам из районов области, которых отправляют рожать в Белгород. Женщина переживает из-за неспокойной обстановки в городе.
Губернатор Вячеслав Гладков напомнил, что в областной центр отправляют только в тех случаях, когда возможны сложные роды. Если состояние и возможности беременной позволяют родить в Старом Осколе, к примеру, то никого в Белгород не переводят. Но если есть угроза ребёнку или женщине, то отправляют в перинатальный центр Белгорода.
Согласен с вами, что в текущей обстановке это страшно. Дал министру здравоохранения поручение проработать с соседними регионами — Воронежем и Курском — этот вопрос. При согласии женщины будем отправлять в соседние регионы на роды, где безопаснее. Ждём, что ситуация у нас успокоится.
Вячеслав Гладков
Добавим, что в некоторых районах Белгородской области перинатальных центров нет, в связи с чем их могут направить на роды в соседние районы или Белгород.