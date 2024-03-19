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Беременная

Беременных белгородок могут перенаправить на роды в соседние регионы из-за обстрелов

19 марта 2024, 08:15
Фото: 1MI
Беременная

Беременных белгородок хотят отправлять на роды в Воронеж и Курск

Во время прямого эфира губернатор озвучил вопрос от беременной из Старого Оскола. Девушка боится ехать на роды в перинатальный центр Белгорода из-за неспокойной обстановки.

Белгородка Людмила ранее обратилась к властям с вопросом, что делать беременным женщинам из районов области, которых отправляют рожать в Белгород. Женщина переживает из-за неспокойной обстановки в городе.

Губернатор Вячеслав Гладков напомнил, что в областной центр отправляют только в тех случаях, когда возможны сложные роды. Если состояние и возможности беременной позволяют родить в Старом Осколе, к примеру, то никого в Белгород не переводят. Но если есть угроза ребёнку или женщине, то отправляют в перинатальный центр Белгорода.

Согласен с вами, что в текущей обстановке это страшно. Дал министру здравоохранения поручение проработать с соседними регионами — Воронежем и Курском — этот вопрос. При согласии женщины будем отправлять в соседние регионы на роды, где безопаснее. Ждём, что ситуация у нас успокоится.
Вячеслав Гладков

Добавим, что в некоторых районах Белгородской области перинатальных центров нет, в связи с чем их могут направить на роды в соседние районы или Белгород.

«Мы опасаемся за свою жизнь»: беременные боятся ехать на роды в Белгород
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#Общество#Воронеж#Новости Белгорода#Курск#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Роддом#Беременные
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