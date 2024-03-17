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Posted Сегодня, 16:39

Published Сегодня, 16:39

Modified Сегодня, 16:43

Updated Сегодня, 16:43

В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА над Белгородской областью

В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА над Белгородской областью

17 марта 2024, 16:39
Фото: Bel.ru
Произошло это около 18:30 17 марта, сообщает Минобороны РФ.

Вечером 17 марта дежурные средства ПВО сбили ещё один украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью. БПЛА сбили около 18:30. Где именно это произошло, не сообщается. Информация о последствиях на земле не поступала.

Отметим также, что в 18:50 над Белгород и районом была запущена система ракетной опасности. В 19:03 сигнал тревоги отменили. О каких-либо последствиях пока не сообщалось.

Напомним, что украинские беспилотники также были уничтожены над регионом сегодня в 17:10, в 14:00 и 14:30.

Около 14:00 над областью было уничтожено четыре украинских БПЛА.

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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Белгород#Алина Харина
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