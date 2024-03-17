В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА над Белгородской областью

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Вечером 17 марта дежурные средства ПВО сбили ещё один украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью. БПЛА сбили около 18:30. Где именно это произошло, не сообщается. Информация о последствиях на земле не поступала.
Отметим также, что в 18:50 над Белгород и районом была запущена система ракетной опасности. В 19:03 сигнал тревоги отменили. О каких-либо последствиях пока не сообщалось.
Около 14:00 над областью было уничтожено четыре украинских БПЛА.