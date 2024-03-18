Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
В Минобороны РФ поделились подробностями об отражении атак украинских боевиков в районе белгородского приграничья. Противник потерял как личный состав, так и технику.
Согласно информации военного ведомства, ВС РФ ударили по скоплениям живой силы и техники 105-й, 120-й бригад теробороны и боевикам украинского террористического формирования РДК*. Произошло это в рядом с Поповкой, Лукашовкой, Великой Писаревкой Сумской области и Старицей Харьковской области.
В районе Козинки Грайворонского горокруга российские военные пресекли попытки украинских формирований пересечь российскую границу. Противник потерял до 150 военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, два танка, три автомобиля, РСЗО Vampire.
Ранее белгородская Росгвардия сообщала, что обнаружила в Харьковской области реактивную систему залпового огня. После ракетного удара ВС РФ установка получила критические повреждения, её вывели из строя.