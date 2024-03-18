Минобороны подтверждает удар ВС РФ по «вампиру», из которого атаковали Белгородчину

ВСУ потеряли до 150 убитыми и ранеными при атаке на Белгородскую область

В Минобороны РФ сообщили подробности о пресечении очередных попыток атак ДРГ в районе приграничья Белгородской области. Противник потерял до 150 человек убитыми и ранеными, а также технику.