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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

ВСУ потеряли до 150 убитыми и ранеными при атаке на Белгородскую область

Минобороны подтверждает удар ВС РФ по «вампиру», из которого атаковали Белгородчину

18 марта 2024, 12:29
Фото: Изображение Midjourney

ВСУ потеряли до 150 убитыми и ранеными при атаке на Белгородскую область

В Минобороны РФ сообщили подробности о пресечении очередных попыток атак ДРГ в районе приграничья Белгородской области. Противник потерял до 150 человек убитыми и ранеными, а также технику.

В Минобороны РФ поделились подробностями об отражении атак украинских боевиков в районе белгородского приграничья. Противник потерял как личный состав, так и технику.

Согласно информации военного ведомства, ВС РФ ударили по скоплениям живой силы и техники 105-й, 120-й бригад теробороны и боевикам украинского террористического формирования РДК*. Произошло это в рядом с Поповкой, Лукашовкой, Великой Писаревкой Сумской области и Старицей Харьковской области.

В районе Козинки Грайворонского горокруга российские военные пресекли попытки украинских формирований пересечь российскую границу. Противник потерял до 150 военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, два танка, три автомобиля, РСЗО Vampire.

Ранее белгородская Росгвардия сообщала, что обнаружила в Харьковской области реактивную систему залпового огня. После ракетного удара ВС РФ установка получила критические повреждения, её вывели из строя.

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