Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Переезд

Как попасть в ПВР, получить пенсию и медпомощь? Что отвечают жителям приграничья

19 марта 2024, 12:02
Фото: 1MI
Переезд

Глава Грайворонского округа объяснил, как жителям получить пенсию и медпомощь

Амбулаторную помощь жители Грайворона могут получить в больнице Головчино. Пенсию грайворонцам выдадут на центральной почте в Борисовке. Также местные жители могут выехать в пункты временного размещения в Старом Осколе.
Сюжет
Пенсия

Глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев сообщил, что 18 марта амбулаторная помощь в Грайвороне была приостановлена. Обратиться к врачу местные жители могут в Головчинской амбулатории. Экстренную помощь грайворонцам оказывают бригады скорой медицинской помощи.

Тяжёлых пациентов, которые нуждаются в госпитализации, переводят в другие лечебные учреждения.

Что касается пенсий, поступающих через отделения «Почты России», то получить их жители округа могут на центральной почте в Борисовке.

Также Бондарев рассказал, как жителям округа попасть в ПВР. Пункты временного размещения были открыты в Старом Осколе.

Для всех, кто выезжает самостоятельно, на трассе стоит палатка МЧС, в которой можно получить информацию — где находятся пункты временного размещения и как до них добраться. Если вам нужна помощь в выезде в безопасное место — сообщайте по номеру 112.
Геннадий Бондарев
«Почему молчат о Грайвороне?» Гладков прокомментировал ситуацию в приграничье
Узнать подробнее
Читайте также:
«Почему молчат о Грайвороне?» Гладков прокомментировал ситуацию в приграничьеПогиб участник белгородской самообороны во время обстрела ГрайворонаВ сети появилось первые кадры последствий атаки ВСУ на Козинку в Грайворонском ГО
#Общество#Белгородская область#Пенсия#Новости Белгорода#Медпомощь#Белгород#Грайворонский горокруг#Алина Харина#Геннадий Бондарев#СВО#Пвр
Подпишитесь
Пострадавших при утреннем обстреле Белгорода и района стало больше
Сегодня, 11:13
Из обстреливаемой Белгородской области увезут 9 тысяч детей
Сегодня, 09:28
Пусты ли полки белгородских магазинов? Проверили, посмотрели сами и сделали выводы
Сегодня, 11:33
Белгородские фудкорты и медклиники чаще других предлагают оплатить покупки гаджетами
Сегодня, 09:46
ВСУ атаковали дома и машины белгородцев в приграничье
Сегодня, 10:20
«Девочка потеряла руку только что во время обстрела»: Гладков — о ситуации в регионе
Сегодня, 09:06
"