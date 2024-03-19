Как попасть в ПВР, получить пенсию и медпомощь? Что отвечают жителям приграничья

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев сообщил, что 18 марта амбулаторная помощь в Грайвороне была приостановлена. Обратиться к врачу местные жители могут в Головчинской амбулатории. Экстренную помощь грайворонцам оказывают бригады скорой медицинской помощи.
Тяжёлых пациентов, которые нуждаются в госпитализации, переводят в другие лечебные учреждения.
Что касается пенсий, поступающих через отделения «Почты России», то получить их жители округа могут на центральной почте в Борисовке.
Также Бондарев рассказал, как жителям округа попасть в ПВР. Пункты временного размещения были открыты в Старом Осколе.
Для всех, кто выезжает самостоятельно, на трассе стоит палатка МЧС, в которой можно получить информацию — где находятся пункты временного размещения и как до них добраться. Если вам нужна помощь в выезде в безопасное место — сообщайте по номеру 112.
Геннадий Бондарев