Как попасть в ПВР, получить пенсию и медпомощь? Что отвечают жителям приграничья

Глава Грайворонского округа объяснил, как жителям получить пенсию и медпомощь

Амбулаторную помощь жители Грайворона могут получить в больнице Головчино. Пенсию грайворонцам выдадут на центральной почте в Борисовке. Также местные жители могут выехать в пункты временного размещения в Старом Осколе.