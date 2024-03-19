В семь белгородских населённых пунктов ограничат въезд из-за опасной обстановки

Posted Сегодня, 20:48
Published Сегодня, 20:48
Modified Сегодня, 21:16
Updated Сегодня, 21:16
Со среды, 20 марта, в Белгородской области ограничат въезд в семь населённых пунктов. Причина — небезопасная обстановка.
Ограничения действуют для Грайворона, а также сёл Козинка, Гора-Подол, Глотово, Безымено, Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая. На въезде в эти населённые пункты поставят блокпосты. Там будут работать сотрудники МВД, Росгвардии, погранслужбы, Минобороны РФ, местной администрации.
Для посещения домов власти установят определённый порядок. Например, если потребуется покормить скот, то жителю горокруга обеспечат безопасный проход в то время, когда не будет обстрелов — до места расположения дома и в обратном направлении.
Проконтролируют эту работу глава администрации Геннадий Бондарев и начальник управления безопасности Евгений Воробьёв.
Ограничения вступят в силу с завтрашнего дня.