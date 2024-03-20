Что входит в продуктовый набор для жителей приграничья и как его получить?

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
С 21 марта жителям Грайворонского округа начнут выдавать продуктовые наборы. Получить его могут жители следующих населённых пунктов: Грайворон, Козинка, Гора-Подол, Глотово, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Безымено, Сподарюшино, Мокрая Орловка, Пороз, Дроновка, Луговка, Заречье-Первое, Заречье-Втрое, Горьковский, Масычево.
В набор войдут два вида круп, макароны, сахар, по три банки рыбных и мясных консервов, растительное масло, пакетированный чай, печенье и вафли или печенье и сушки, мука, сгущёнка, овощные консервы. На одного человека положен один набор.
Продукты будут выдавать тем, кто временно покинул свой дом и сейчас проживает у родственников и знакомых или снимает жильё. Тем, кто остался в округе, продуктовые наборы развезут по домам. Тем, кто проживает в других населённых пунктах, необходимо обратиться в администрацию муниципалитета, в котором они находятся.
Для получения продуктов при себе нужно иметь паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность. Жители округа могут позвонить в администрацию района, в котором они сейчас находятся, сообщить свой адрес и контакты для получения продуктов.