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Posted Сегодня, 14:20

Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Макароны

Что входит в продуктовый набор для жителей приграничья и как его получить?

20 марта 2024, 14:20
Фото: 1MI
Макароны

Власти объяснили, как жителям Грайворонского округа получить продуктовый набор

Жители Грайворонского округа получат крупы, макароны, сахар, печенье и другие продукты. Наборы начнут выдавать уже в четверг, 21 марта. Подробности сообщает правительство региона.

С 21 марта жителям Грайворонского округа начнут выдавать продуктовые наборы. Получить его могут жители следующих населённых пунктов: Грайворон, Козинка, Гора-Подол, Глотово, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Безымено, Сподарюшино, Мокрая Орловка, Пороз, Дроновка, Луговка, Заречье-Первое, Заречье-Втрое, Горьковский, Масычево.

В набор войдут два вида круп, макароны, сахар, по три банки рыбных и мясных консервов, растительное масло, пакетированный чай, печенье и вафли или печенье и сушки, мука, сгущёнка, овощные консервы. На одного человека положен один набор.

Продукты будут выдавать тем, кто временно покинул свой дом и сейчас проживает у родственников и знакомых или снимает жильё. Тем, кто остался в округе, продуктовые наборы развезут по домам. Тем, кто проживает в других населённых пунктах, необходимо обратиться в администрацию муниципалитета, в котором они находятся.

Для получения продуктов при себе нужно иметь паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность. Жители округа могут позвонить в администрацию района, в котором они сейчас находятся, сообщить свой адрес и контакты для получения продуктов.

Жителям Грайворонского горокруга начнут выдавать продуктовые наборы
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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Продуктовый набор#Белгород#Грайворонский горокруг#Алина Харина#Приграничье#СВО
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