Что входит в продуктовый набор для жителей приграничья и как его получить?

Продукты будут выдавать тем, кто временно покинул свой дом и сейчас проживает у родственников и знакомых или снимает жильё. Тем, кто остался в округе, продуктовые наборы развезут по домам. Тем, кто проживает в других населённых пунктах, необходимо обратиться в администрацию муниципалитета, в котором они находятся.