Белгородские добровольцы Росгвардии получат соцподдержку как участники СВО

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
На территории Белгородской области ранее приняли законы, которые устанавливают для бойцов добровольческих формирований Минобороны России ряд мер социальной поддержки. После внесения изменений в областные законы теперь эти социальные гарантии распространятся и на добровольцев Росгвардии.
Среди данных мер поддержки — возможность воспользоваться губернаторской ипотекой, а также предоставление в собственность земельных участков тем бойцам, которые удостоены звания Героя РФ или награждены орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в спецоперации, и являющимся ветеранами боевых действий. При этом если боец погиб, земельные участки смогут получить члены их семей. Кроме этого, родственники погибших бойцов смогут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь.
Также депутаты внесли изменения в Социальный кодекс Белгородской области. Теперь при определении состава многодетной семьи будут учитываться дети в возрасте от 18 до 23 лет, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании Росгвардии. Это позволит семье не терять статус «многодетной» и сохранять все положенные льготы.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.