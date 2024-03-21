Белгородские добровольцы Росгвардии получат соцподдержку как участники СВО

Среди данных мер поддержки — возможность воспользоваться губернаторской ипотекой, а также предоставление в собственность земельных участков тем бойцам, которые удостоены звания Героя РФ или награждены орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в спецоперации, и являющимся ветеранами боевых действий. При этом если боец погиб, земельные участки смогут получить члены их семей. Кроме этого, родственники погибших бойцов смогут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь.