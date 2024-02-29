Какие меры поддержки доступны белгородцам для покупки жилья?

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
По информации областного правительства, «Губернаторская ипотека» действует в регионе с 2020 года. За это время ею воспользовались более 1300 работников бюджетной сферы. К примеру, в прошлом году меру поддержки получили 430 человек, а в текущем году — 153.
Воспользоваться «Губернаторской ипотекой» могут бюджетники, которые постоянно проживают на территории Белгородской области, а также все участники спецоперации вне зависимости от места регистрации.
Программа позволяет рассчитывать на субсидию в размере 6% от базовой ставки, которая установлена банком в течение первых пяти лет с момента заключения кредитного договора на покупку жилья.
«Губернаторская ипотека» распространяется только на займы, которые оформлены в рамках программы «Ипотека с господдержкой», и только на покупку жилья на первичном рынке или строительство дома. Годовая ставка— не более 8% годовых, размер займа — до 6 млн рублей.
Кроме этого, в Белгородской области действуют и иные меры поддержки. В правительстве Бел.Ру сообщили, что социальную выплату на приобретение жилья за счёт средств федерального бюджета могут получить ветераны Великой Отечественной войны, члены семей погибших инвалидов и участников, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие на учёт до 1 января 2005 года, а также ветераны боевых действий, вставшие на учёт до 1 января 2005 года.
Молодым семьям в Белгородской области предоставляют социальные выплаты на приобретение или строительство жилья. Также программы по улучшению жилищных условий действуют для многодетных семей и семей с ребёнком-инвалидом. Данным категориям жилые помещения предоставляют.
По договорам найма жильём обеспечивают детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.