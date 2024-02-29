Какие меры поддержки доступны белгородцам для покупки жилья?

Кроме этого, в Белгородской области действуют и иные меры поддержки. В правительстве Бел.Ру сообщили, что социальную выплату на приобретение жилья за счёт средств федерального бюджета могут получить ветераны Великой Отечественной войны, члены семей погибших инвалидов и участников, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие на учёт до 1 января 2005 года, а также ветераны боевых действий, вставшие на учёт до 1 января 2005 года.