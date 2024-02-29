Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

В Белгородской области с начала года льготную ипотеку оформили 153 человека

Какие меры поддержки доступны белгородцам для покупки жилья?

29 февраля 2024, 14:06
Фото: 1MI

В Белгородской области с начала года льготную ипотеку оформили 153 человека

В региональном правительстве рассказали Бел.Ру о мерах поддержки, которые оказываются гражданам при покупке жилья. В список входит и «Губернаторская ипотека». С начала года её оформили 153 человека.
Сюжет
Жилье

По информации областного правительства, «Губернаторская ипотека» действует в регионе с 2020 года. За это время ею воспользовались более 1300 работников бюджетной сферы. К примеру, в прошлом году меру поддержки получили 430 человек, а в текущем году — 153.

Воспользоваться «Губернаторской ипотекой» могут бюджетники, которые постоянно проживают на территории Белгородской области, а также все участники спецоперации вне зависимости от места регистрации.

Программа позволяет рассчитывать на субсидию в размере 6% от базовой ставки, которая установлена банком в течение первых пяти лет с момента заключения кредитного договора на покупку жилья.

«Губернаторская ипотека» распространяется только на займы, которые оформлены в рамках программы «Ипотека с господдержкой», и только на покупку жилья на первичном рынке или строительство дома. Годовая ставка— не более 8% годовых, размер займа — до 6 млн рублей.

Кроме этого, в Белгородской области действуют и иные меры поддержки. В правительстве Бел.Ру сообщили, что социальную выплату на приобретение жилья за счёт средств федерального бюджета могут получить ветераны Великой Отечественной войны, члены семей погибших инвалидов и участников, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие на учёт до 1 января 2005 года, а также ветераны боевых действий, вставшие на учёт до 1 января 2005 года.

Молодым семьям в Белгородской области предоставляют социальные выплаты на приобретение или строительство жилья. Также программы по улучшению жилищных условий действуют для многодетных семей и семей с ребёнком-инвалидом. Данным категориям жилые помещения предоставляют.

По договорам найма жильём обеспечивают детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Сельская ипотека под 0,1% в приграничье: действует ли она в Белгородской области?
Узнать подробнее
Читайте также:
11 регионов согласны, что нужно продлить льготную ипотеку. В их числе — БелгородчинаПлохая кредитная история и маленькая зарплата: почему банки могут отказать в ипотекеЭксперт рассказал, с каким трудностями столкнутся россияне при получении ипотеки
#Белгородская область#Субсидии#Инвалиды#Жилье#Многодетные семьи#Эксклюзив#Федеральный бюджет#Социальная выплата#Молодые семьи#Белгород#Кристина Семенчук#Строительство дома#Губернаторская ипотека#Договор найма#Меры поддержки
Подпишитесь
«Он великий человек, глава администрации»: Глазкрицкий — о том, почему давал взятки
Сегодня, 13:00
Белгородцы пожаловались Гладкову на плохие дороги в Канаде
Сегодня, 14:25
Горелик жалуется, прокурор просит замечания: суд по делу Сергиенко близится к концу
Сегодня, 13:52
Зотов решил уйти на пенсию? Появилась новая версия о споре бизнесмена с «Русагро»
Сегодня, 07:54
Белгородская версия «голой вечеринки»? Что произошло в кафе в приграничных Валуйках
Сегодня, 13:56
Цены как в столице: стоимость бензина в Белгородской области сравнялась с московской
Сегодня, 14:37