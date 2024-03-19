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Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Xolidayboy

Известный певец проведёт благотворительный концерт в поддержку Белгорода

19 марта 2024, 14:39
Фото: официальная страница певца в VK
Xolidayboy
Деньги с концерта музыкант пообещал отправить на помощь пострадавшим семьям из Белгорода и области. Об этом он написал в своей группе VK.

Певец Xolidayboy проведёт благотворительный концерт в поддержку Белгорода. Деньги с концерта направят пострадавшим семьям из Белгорода и области.

«Мы живём в такое время, когда музыка и популярные артисты могут не только дарить людям радость и веселье, не только лечить души и поддерживать морально народ в наше нелёгкое время, но и физически помогать людям всем, чем может, имея огромные охваты и рычаги влияние на свою аудиторию», — написал музыкант.

Певец также призвал присоединиться к концерту других артистов для того, чтобы помочь большему количестве людей, которые пострадали при обстрелах.

Пострадавших при утреннем обстреле Белгорода и района стало больше
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#Концерт#Общество#Благотворительность#Новости Белгорода#Певец#Белгород#Алина Харина#Xolidayboy
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