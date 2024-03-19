Известный певец проведёт благотворительный концерт в поддержку Белгорода

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Певец Xolidayboy проведёт благотворительный концерт в поддержку Белгорода. Деньги с концерта направят пострадавшим семьям из Белгорода и области.
«Мы живём в такое время, когда музыка и популярные артисты могут не только дарить людям радость и веселье, не только лечить души и поддерживать морально народ в наше нелёгкое время, но и физически помогать людям всем, чем может, имея огромные охваты и рычаги влияние на свою аудиторию», — написал музыкант.
Певец также призвал присоединиться к концерту других артистов для того, чтобы помочь большему количестве людей, которые пострадали при обстрелах.