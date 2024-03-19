Известный певец проведёт благотворительный концерт в поддержку Белгорода

«Мы живём в такое время, когда музыка и популярные артисты могут не только дарить людям радость и веселье, не только лечить души и поддерживать морально народ в наше нелёгкое время, но и физически помогать людям всем, чем может, имея огромные охваты и рычаги влияние на свою аудиторию», — написал музыкант.