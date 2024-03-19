Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Последствия обстрела, фото тематическое

«Смотрим с большой болью»: глава ДНР — об обстрелах Белгорода

19 марта 2024, 10:05
Фото: 1MI
Последствия обстрела, фото тематическое

Пушилин заявил о готовности ДНР делиться опытом с Белгородской областью

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сопереживает Белгородской области. Он добавил, что Донбасс готов поделиться опытом, как жить в таких условиях. Подробности сообщает РИА «Новости».

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донбасс сопереживает жителям Белгородской области из-за участившихся обстрелов со стороны Украины. Регион готов поделиться с белгородцами опытом того, как жить в таких условиях.

«Мы с большой болью смотрим на Белгород, потому что мы это переживали и продолжаем где-то в отдельных районах и сейчас переживать. Белгороду сопереживаем искренне. Безусловно, всем, что есть полезного, мы готовы делиться и делимся», — отмечает Пушилин.

Также глава ДНР напомнил, что уже обсуждал с губернатором Вячеславом Гладковым вопросы образования. Несмотря на ситуацию, детям необходимо обучение.

«Вопросы образования мы с губернатором обсуждали. Понятны сложности, но дети должны учиться: и дистанционный формат, и смешанный формат, и прочее, но это всё равно должно быть в поле зрения», — добавил Денис Пушилин.

За неделю обстрелов в Белгородской области из-за атак ВСУ погибли 16 мирных жителей. При последнем обстреле девочка потеряла руку, сообщал губернатор. Речь идёт об обстреле Разумного. Ранения получили в общем три человека.

«Девочка потеряла руку только что во время обстрела»: Гладков — о ситуации в регионе
Узнать подробнее
Читайте также:
Воронеж примет многодетные семьи, покинувшие Белгород из-за обстреловСтало известно о разрушениях после четвёртого за день обстрела БелгородаТретий обстрел за сутки: Белгород снова фиксирует разрушения после огня ВСУ
#Белгородская область#Донбасс#Жители#Новости Белгорода#ДНР#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#ВСУ#Денис Пушилин#Обстрелы
Подпишитесь
Пострадавших при утреннем обстреле Белгорода и района стало больше
Сегодня, 11:13
Из обстреливаемой Белгородской области увезут 9 тысяч детей
Сегодня, 09:28
Пусты ли полки белгородских магазинов? Проверили, посмотрели сами и сделали выводы
Сегодня, 11:33
Белгородские фудкорты и медклиники чаще других предлагают оплатить покупки гаджетами
Сегодня, 09:46
ВСУ атаковали дома и машины белгородцев в приграничье
Сегодня, 10:20
«Девочка потеряла руку только что во время обстрела»: Гладков — о ситуации в регионе
Сегодня, 09:06
"