«Смотрим с большой болью»: глава ДНР — об обстрелах Белгорода

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донбасс сопереживает жителям Белгородской области из-за участившихся обстрелов со стороны Украины. Регион готов поделиться с белгородцами опытом того, как жить в таких условиях.
«Мы с большой болью смотрим на Белгород, потому что мы это переживали и продолжаем где-то в отдельных районах и сейчас переживать. Белгороду сопереживаем искренне. Безусловно, всем, что есть полезного, мы готовы делиться и делимся», — отмечает Пушилин.
Также глава ДНР напомнил, что уже обсуждал с губернатором Вячеславом Гладковым вопросы образования. Несмотря на ситуацию, детям необходимо обучение.
«Вопросы образования мы с губернатором обсуждали. Понятны сложности, но дети должны учиться: и дистанционный формат, и смешанный формат, и прочее, но это всё равно должно быть в поле зрения», — добавил Денис Пушилин.
За неделю обстрелов в Белгородской области из-за атак ВСУ погибли 16 мирных жителей. При последнем обстреле девочка потеряла руку, сообщал губернатор. Речь идёт об обстреле Разумного. Ранения получили в общем три человека.