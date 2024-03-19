«Смотрим с большой болью»: глава ДНР — об обстрелах Белгорода

«Мы с большой болью смотрим на Белгород, потому что мы это переживали и продолжаем где-то в отдельных районах и сейчас переживать. Белгороду сопереживаем искренне. Безусловно, всем, что есть полезного, мы готовы делиться и делимся», — отмечает Пушилин.