Пострадавших при утреннем обстреле Белгорода и района стало больше

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Число пострадавших при обстреле Белгорода и Белгородского района увеличилось до четырёх человек. Ранен 15-летний парень. Сейчас он в детской областной больнице. У подростка — множественные осколочные ранения.
Ранее сообщалось о троих пострадавших: 14-летнем подростке и двух женщинах. Состояние двоих пациентов оценивалось как тяжёлое.
Выявлено больше разрушений. Количество повреждённых обстрелом частных домов в Разумном увеличилось до 13. Разрушения есть в десяти квартирах восьми МКД. К настоящему моменту известно уже о 19 повреждённых машинах. Помимо этого, задело школу и детсад.
Кроме Разумного, разрушения есть ещё в трёх населённых пунктах Белгородского района. В Никольском выбило окна в частном доме и в квартире МКД. Повреждена кровля производственного предприятия.
В Нижнем Ольшанце повреждены фасад частного дома и гараж. В Беловском задело остекление частного дома.