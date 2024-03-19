Пострадавших при утреннем обстреле Белгорода и района стало больше

Подросток ранен при обстреле Белгородского района

Ещё одним пострадавшим стал 15-летний парень. Его тоже ранило в Разумном. Сейчас подросток в больнице. Кроме того, выявлено больше разрушений. Уточнённую информацию о последствиях приводит губернатор Вячеслав Гладков.