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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Последствия обстрела в Разумном

Пострадавших при утреннем обстреле Белгорода и района стало больше

19 марта 2024, 11:13
Фото: «Жесть Белгород»
Последствия обстрела в Разумном

Подросток ранен при обстреле Белгородского района

Ещё одним пострадавшим стал 15-летний парень. Его тоже ранило в Разумном. Сейчас подросток в больнице. Кроме того, выявлено больше разрушений. Уточнённую информацию о последствиях приводит губернатор Вячеслав Гладков.

Число пострадавших при обстреле Белгорода и Белгородского района увеличилось до четырёх человек. Ранен 15-летний парень. Сейчас он в детской областной больнице. У подростка — множественные осколочные ранения.

Ранее сообщалось о троих пострадавших: 14-летнем подростке и двух женщинах. Состояние двоих пациентов оценивалось как тяжёлое.

Выявлено больше разрушений. Количество повреждённых обстрелом частных домов в Разумном увеличилось до 13. Разрушения есть в десяти квартирах восьми МКД. К настоящему моменту известно уже о 19 повреждённых машинах. Помимо этого, задело школу и детсад.

Кроме Разумного, разрушения есть ещё в трёх населённых пунктах Белгородского района. В Никольском выбило окна в частном доме и в квартире МКД. Повреждена кровля производственного предприятия.

В Нижнем Ольшанце повреждены фасад частного дома и гараж. В Беловском задело остекление частного дома.

Стало известно о троих пострадавших от утреннего обстрела Белгорода и района
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