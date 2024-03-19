Стало известно о троих пострадавших от утреннего обстрела Белгорода и района

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
В результате утренней атаки ВСУ на Белгород и район пострадали три человека. В их числе — 14-летний подросток. Известно о частичной ампутации руки, осколочных ранениях груди и ноги. Пол ребёнка не называется, хотя ранее глава региона заявил, что пострадала девочка.
Ранена также мама подростка. У женщины — осколочные ранения шеи, тела и ног. Состояние матери и ребёнка оценивают как тяжёлое. Пострадали они в результате падения осколков на частный дом.
Кроме того, ранена ещё одна женщина. Во время обстрела она была на улице. У женщины — осколочные ранения руки и ноги.
В Разумном в результате обстрелов повреждены десять частных домов, квартиры в пяти МКД. В школе и детсаду выбиты окна. Повреждено 13 машин, три из них сгорели.
Напомним, что взрывы раздались после десяти часов утра. Известно, что ВСУ вновь атаковали регион из РСЗО «Вампир».