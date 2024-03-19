Стало известно о троих пострадавших от утреннего обстрела Белгорода и района

В результате утренней атаки ВСУ на Белгород и район пострадали три человека. В их числе — 14-летний подросток. Известно о частичной ампутации руки, осколочных ранениях груди и ноги. Пол ребёнка не называется, хотя ранее глава региона заявил, что пострадала девочка.