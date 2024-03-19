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Больница

Стало известно о троих пострадавших от утреннего обстрела Белгорода и района

19 марта 2024, 09:36
Фото: 1MI
Больница

Три человека ранены из-за утренней атаки ВСУ на Белгородскую область

В числе пострадавших — 14-летний подросток и две женщины. Два человека находятся в тяжёлом состоянии. Есть разрушения в результате обстрела. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В результате утренней атаки ВСУ на Белгород и район пострадали три человека. В их числе — 14-летний подросток. Известно о частичной ампутации руки, осколочных ранениях груди и ноги. Пол ребёнка не называется, хотя ранее глава региона заявил, что пострадала девочка.

Ранена также мама подростка. У женщины — осколочные ранения шеи, тела и ног. Состояние матери и ребёнка оценивают как тяжёлое. Пострадали они в результате падения осколков на частный дом.

Кроме того, ранена ещё одна женщина. Во время обстрела она была на улице. У женщины — осколочные ранения руки и ноги.

В Разумном в результате обстрелов повреждены десять частных домов, квартиры в пяти МКД. В школе и детсаду выбиты окна. Повреждено 13 машин, три из них сгорели.

Напомним, что взрывы раздались после десяти часов утра. Известно, что ВСУ вновь атаковали регион из РСЗО «Вампир».

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