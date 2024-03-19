Город с последствиями: вид Белгорода меняется после обстрелов

Вчера, в понедельник, на оперативном совещании правительства Белгородской области также сообщили о 931 пострадавшем жилом помещении. Сегодня и одному из журналистов Бел.Ру снова «повезло» оказаться на улице во время ракетной опасности и обстрела, в ходе которого пострадало три белгородских района, а, по предварительной информации, четверо мирных жителей поступили в больницы с различными ранениями: две женщины и подростки 14 лет и 15 лет.