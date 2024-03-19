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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Разрушения

Город с последствиями: вид Белгорода меняется после обстрелов

19 марта 2024, 13:04
Фото: 1MI
Разрушения

В Белгороде наблюдается всё больше последствий обстрелов

Последняя неделя и начало текущей оказались для белгородцев тяжёлыми. Разрушения, пострадавшие мирные жители. На улицах Белгорода остаются последствия атак ВСУ как напоминание о произошедшем.
Сюжет
Жилье

Обстановка в Белгороде всё ещё остаётся неспокойной и напряжённой. Уже девятый день подряд. Обстрелы ВСУ и атаки беспилотников Белгородской области повлекли множество последствий. В том числе в областном центре. Раненые, погибшие, повреждённые дома и автомобили. Только за прошедшую неделю почти сотня белгородцев получили ранения, более десяти мирных жителей погибли в Белгороде.

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Вчера, в понедельник, на оперативном совещании правительства Белгородской области также сообщили о 931 пострадавшем жилом помещении. Сегодня и одному из журналистов Бел.Ру снова «повезло» оказаться на улице во время ракетной опасности и обстрела, в ходе которого пострадало три белгородских района, а, по предварительной информации, четверо мирных жителей поступили в больницы с различными ранениями: две женщины и подростки 14 лет и 15 лет.

Выходя с тревогой на работу, в магазин, на прогулку и т. п. жители областного центра воочию наблюдают последствия атак ВСУ. Как и журналистка Бел.Ру сегодня после отмены ракетной опасности. Это уже хоть и не сегодняшние разрушения, но заставляют вновь вспоминать произошедшее за последнее время.

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