Беспилотники: как вести себя при атаке, каких типов бывают, как звучат при полёте?

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Атака беспилотников ВСУ для Белгородской области и её жителей стала постоянным страшным явлением. Каждый день поступают сообщения из разных районов региона о сбитых украинских БПЛА или взрывах, произошедших по их же причине.
К сожалению, сегодня беспилотники долетают и до тех белгородских муниципалитетов, которые под удар попадали крайне редко. Старый Оскол, Губкин, другие населённые пункты районов.
Однако, хоть Белгородская область и остаётся основной целью атак ВСУ, соседние и отдалённые регионы стали попадать под удар. Новости о беспилотниках поступали из Нижегородской, Московской, Ленинградской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Калужской областей, Краснодарского края, Адыгеи и др.
Как рассказали редакции Бел.Ру в региональном отделении МЧС России, если в момент обнаружения БПЛА вы находитесь в каком-либо здании, категорически запрещено пользоваться лифтом. Поэтому в таком случае лучше использовать только лестницы. Далее необходимо спусться в более безопасно место: подвал, наиболее безопасно место без большого количества застекления, подземный паркинг.
Ни в коем случае не подходите к окнам. Это чревато осколочными ранениями и не только. В данной ситуации наиболее безопасным местом в квартире или ИЖС будет ванная комната, коридор, кладовая либо подвал. Главное, чтобы помещение было с несущими стенами и без окон. Далее — сесть на пол и закрыть руками голову.
Первым делом вам нужно выйти из средства передвижения. Автобуса, личного автомобиля и т. п. Следующим шагом буде поиск какого-либо безопасного места. То же ближайшее здание, в котором можно укрыться, подземный переход или паркинг.
Как можно дальше отойти от опасной зоны. Как минимум на 100 метров. Спрятаться в или за зданием либо за деревом. Оповестить о ситуации людей, которые находятся рядом с вами, во избежание жертв.
Во-первых, нельзя ничего трогать. Не важно, что вы обнаружили. Лучше сразу позвонить по номеру 112, чтобы сообщить, где именно обнаружен беспилотник. При этом также необходимо назвать своё полное имя, делится МЧС.
Беспилотник — автономное летающее устройство или просто «дрон». Управляют им издалека или же БПЛА следуют по заранее заданному им маршруту.
Разведывательный беспилотник
Как понятно из названия, основной задачей данного типа БПЛА является разведка. Информация, полученная ими, передается на землю через спутниковый канал или непосредственно в моменте. У БПЛА могут быть разные виды сенсоров: радары, инфракрасные и оптические датчики и так далее. Иногда управление дроном требует участия более двух человек, в зависимости от его функций и задач, которые он выполняет.
Ударный беспилотник
Большинство разведывательных дронов выполняют не только разведывательные функции, но также могут атаковать цели. Они способны перевозить управляемые боеприпасы и ракеты, которые могут поражать как воздушные, так и наземные цели. Кроме того, они обладают низкой радиолокационной заметностью.
Если говорить о более маленьких квадрокоптерах, то они также способны наносить удары. Они оснащены ручными гранатами и снарядами для гранатомётов. Такие дроны также могут перехватывать «врагов».
Барражирующий беспилотник
Или же автономный летательный аппарат-смертник. Беспилотники могут пребывать над «закрепленной» зоной в течение длительного времени, ожидая подходящих условий для нападения. После этого они наносят удар, стремительно набирая скорость по направлению к цели. Также может наносить удары по бронетехнике.
Подобные различия делят БПЛА на следующие типы: самолётного типа, вертолётного типа, автожиры или гирокоптеры, мультикоптеры (у такого может быть несколько несущих винтов; с четырьмя — квадрокоптер, с шестью — гексакоптер, с восемью — октокоптер), имитирующие птиц или насекомых и тейлситтеры (могут приземляться на своё хвостовое оперение).
Здесь немного различаются крылья. Это устройство используется для изучения окружающей местности, съёмки фотографий и видеозаписи, и его действие ограничено небольшой областью.
Беспилотник для сбора информации военного характера. Летательное устройство может применяться для сбора разведывательной информации, анализа обстановки на местах столкновения с врагом, осуществления патрулирования и наблюдения полётов, использования в специальных задачах и так далее.
По названию такого беспилотника уже понятно, чем он может отличаться. Вот один из примеров — беспилотник EOS C VTOL.
Та же ситуация, что и с прошлым типом. Название говорит само за себя. Пример — БПЛА «Лелека» 100 и «Фурия».
Действительно, такой беспилотник трудно с чем-то спутать из-за формы его хвостовой части. Пример — Bayraktar tb2.
Пример — беспилотник Mugin.
Та же модель. Представлен на втором фото.
Некоторые беспилотники трудно отнести к какой-либо существующей классификации, т. к. они сочетают несколько отличительных признаков тех, чей тип можно определить, либо не имеют ни одного из них. К таким можно отнести БПЛА Ту-141 «Стриж».
Как пишет «Русское оружие», чаще всего беспилотные летательные аппараты издают довольно заметный шум, который вызван функционированием небольших электрических или внутреннего сгорания двигателей. В общем и целом они работают менее шумно, чем самолёты.
Иногда звук летящего БПЛА сравнивают со звуком проезжающего мопеда и даже электробритвы. Или со звуком пролетающего «кукурузника», но немного тише. В беседе с «Подмосковье сегодня» эксперт по БПЛА Павел Теплов уточнил, что при полёте беспилотники издают прерывистый звук.