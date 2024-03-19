Беспилотники: как вести себя при атаке, каких типов бывают, как звучат при полёте?

БПЛА ВСУ — частые «незваные гости» на территории РФ. Основной удар на себя принимает Белгородская область и её соседи. Однако сейчас беспилотники атакуют и множество других регионов. Даже дальних. Журналисты Бел.Ру собрали информацию о том, как себя вести, как отличить и как «шумят» беспилотники.

Что делать при атаке беспилотника?

∟ Если вы находитесь в каком-либо здании при угрозе атаки БПЛА

∟ Если вы находитесь у себя дома при угрозе атаки БПЛА

∟ Если вы находитесь в транспорте или на улице при угрозе атаки БПЛА

∟ Что делать после атаки и обнаружения беспилотника на земле?

∟ Приложения, которые могут помочь при обнаружении БПЛА и в других ЧП

Что такое БПЛА и какие типы беспилотников бывают?

∟ Типы беспилотников по их тактическому назначению

∟ Типы беспилотников по конструкции

Фото беспилотников по их классификации

∟ «Валькирия»

∟ Sparrow

∟ Беспилотники самолётного типа: винт спереди

∟ Беспилотники самолётного типа: винт сзади

∟ Беспилотник самолётного типа: двойная хвостовая балка А-образный хвост

∟ Беспилотник самолётного типа с двойной хвостовой балкой с H-образным хвостом

∟ Беспилотник самолётного типа с двойной хвостовой балкой с П-образным хвостом

∟ Многомоторные беспилотники самолётного типа

∟ Барражирующий беспилотник: Switchblade 600