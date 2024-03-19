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Атака беспилотника

Беспилотники: как вести себя при атаке, каких типов бывают, как звучат при полёте?

19 марта 2024, 09:08
Фото: 1MI
Атака беспилотника

Памятка о том, как вести себя при атаке беспилотника и как они звучат при полёте

БПЛА ВСУ — частые «незваные гости» на территории РФ. Основной удар на себя принимает Белгородская область и её соседи. Однако сейчас беспилотники атакуют и множество других регионов. Даже дальних. Журналисты Бел.Ру собрали информацию о том, как себя вести, как отличить и как «шумят» беспилотники.

Атака беспилотников ВСУ для Белгородской области и её жителей стала постоянным страшным явлением. Каждый день поступают сообщения из разных районов региона о сбитых украинских БПЛА или взрывах, произошедших по их же причине.

К сожалению, сегодня беспилотники долетают и до тех белгородских муниципалитетов, которые под удар попадали крайне редко. Старый Оскол, Губкин, другие населённые пункты районов.

Однако, хоть Белгородская область и остаётся основной целью атак ВСУ, соседние и отдалённые регионы стали попадать под удар. Новости о беспилотниках поступали из Нижегородской, Московской, Ленинградской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Калужской областей, Краснодарского края, Адыгеи и др.

Территориальная карта РоссииТерриториальная карта России
Территориальная карта России
Фото: 1MI

Что делать при атаке беспилотника?

Если вы находитесь в каком-либо здании при угрозе атаки БПЛА

Как рассказали редакции Бел.Ру в региональном отделении МЧС России, если в момент обнаружения БПЛА вы находитесь в каком-либо здании, категорически запрещено пользоваться лифтом. Поэтому в таком случае лучше использовать только лестницы. Далее необходимо спусться в более безопасно место: подвал, наиболее безопасно место без большого количества застекления, подземный паркинг.

Если вы находитесь у себя дома при угрозе атаки БПЛА

Ни в коем случае не подходите к окнам. Это чревато осколочными ранениями и не только. В данной ситуации наиболее безопасным местом в квартире или ИЖС будет ванная комната, коридор, кладовая либо подвал. Главное, чтобы помещение было с несущими стенами и без окон. Далее — сесть на пол и закрыть руками голову.

Если вы находитесь в транспорте или на улице при угрозе атаки БПЛА

Первым делом вам нужно выйти из средства передвижения. Автобуса, личного автомобиля и т. п. Следующим шагом буде поиск какого-либо безопасного места. То же ближайшее здание, в котором можно укрыться, подземный переход или паркинг.

Как можно дальше отойти от опасной зоны. Как минимум на 100 метров. Спрятаться в или за зданием либо за деревом. Оповестить о ситуации людей, которые находятся рядом с вами, во избежание жертв.

Что делать после атаки и обнаружения беспилотника на земле?

Во-первых, нельзя ничего трогать. Не важно, что вы обнаружили. Лучше сразу позвонить по номеру 112, чтобы сообщить, где именно обнаружен беспилотник. При этом также необходимо назвать своё полное имя, делится МЧС.

Приложения, которые могут помочь при обнаружении БПЛА и в других ЧП

  • «Радар.НФ» (ссылки для скачивания: RuStore, GooglePlay)
  • «Кибердружина» либо чат-бот проекта
Действия при обнаружении или атаке беспилотникаДействия при обнаружении или атаке беспилотника
Действия при обнаружении или атаке беспилотника
Фото: 1MI

Что такое БПЛА и какие типы беспилотников бывают?

Беспилотник — автономное летающее устройство или просто «дрон». Управляют им издалека или же БПЛА следуют по заранее заданному им маршруту.

Типы беспилотников по их тактическому назначению

Разведывательный беспилотник

Как понятно из названия, основной задачей данного типа БПЛА является разведка. Информация, полученная ими, передается на землю через спутниковый канал или непосредственно в моменте. У БПЛА могут быть разные виды сенсоров: радары, инфракрасные и оптические датчики и так далее. Иногда управление дроном требует участия более двух человек, в зависимости от его функций и задач, которые он выполняет.

Ударный беспилотник

Большинство разведывательных дронов выполняют не только разведывательные функции, но также могут атаковать цели. Они способны перевозить управляемые боеприпасы и ракеты, которые могут поражать как воздушные, так и наземные цели. Кроме того, они обладают низкой радиолокационной заметностью.
Если говорить о более маленьких квадрокоптерах, то они также способны наносить удары. Они оснащены ручными гранатами и снарядами для гранатомётов. Такие дроны также могут перехватывать «врагов».

Барражирующий беспилотник

Или же автономный летательный аппарат-смертник. Беспилотники могут пребывать над «закрепленной» зоной в течение длительного времени, ожидая подходящих условий для нападения. После этого они наносят удар, стремительно набирая скорость по направлению к цели. Также может наносить удары по бронетехнике.

Типы беспилотниковТипы беспилотников
Типы беспилотников
Фото: 1MI

Типы беспилотников по конструкции

Подобные различия делят БПЛА на следующие типы: самолётного типа, вертолётного типа, автожиры или гирокоптеры, мультикоптеры (у такого может быть несколько несущих винтов; с четырьмя — квадрокоптер, с шестью — гексакоптер, с восемью — октокоптер), имитирующие птиц или насекомых и тейлситтеры (могут приземляться на своё хвостовое оперение).

Типы беспилотниковТипы беспилотников
Типы беспилотников
Фото: 1MI

Фото беспилотников по их классификации

«Валькирия»

Здесь немного различаются крылья. Это устройство используется для изучения окружающей местности, съёмки фотографий и видеозаписи, и его действие ограничено небольшой областью.

Беспилотник «Валькирия»Беспилотник «Валькирия»
Беспилотник «Валькирия»
Фото: amalantra.ru

Sparrow

Беспилотник для сбора информации военного характера. Летательное устройство может применяться для сбора разведывательной информации, анализа обстановки на местах столкновения с врагом, осуществления патрулирования и наблюдения полётов, использования в специальных задачах и так далее.

Беспилотник SparrowБеспилотник Sparrow
Беспилотник Sparrow
Фото: militaryfactory.com

Беспилотники самолётного типа: винт спереди

По названию такого беспилотника уже понятно, чем он может отличаться. Вот один из примеров — беспилотник EOS C VTOL.

EOS C VTOLEOS C VTOL
EOS C VTOL
Фото: threod.com

Беспилотники самолётного типа: винт сзади

Та же ситуация, что и с прошлым типом. Название говорит само за себя. Пример — БПЛА «Лелека» 100 и «Фурия».

Беспилотник «Лелека» 100Беспилотник «Лелека» 100
Беспилотник «Фурия»Беспилотник «Фурия»
Беспилотник «Лелека» 100
Фото: avia.pro

Беспилотник самолётного типа: двойная хвостовая балка А-образный хвост

Действительно, такой беспилотник трудно с чем-то спутать из-за формы его хвостовой части. Пример — Bayraktar tb2.

Беспилотник "Байрактар"Беспилотник "Байрактар"
Беспилотник «Байрактар»Беспилотник «Байрактар»
Беспилотник "Байрактар"
Фото: Армейский сборник №03 2022 Г

Беспилотник самолётного типа с двойной хвостовой балкой с H-образным хвостом

Пример — беспилотник Mugin.

Беспилотник самолётного типа с двойной хвостовой балкой с П-образным хвостом

Та же модель. Представлен на втором фото.

MuginMugin
MuginMugin
Mugin
Фото: muginuav.com

Многомоторные беспилотники самолётного типа

AeroVironment QuantiAeroVironment Quanti
AeroVironment Quanti
Фото: avia.prox

Барражирующий беспилотник: Switchblade 600

Барражирующий боеприпас Switchblade 600Барражирующий боеприпас Switchblade 600
Барражирующий боеприпас Switchblade 600
Фото: topwar.ru

Некоторые беспилотники трудно отнести к какой-либо существующей классификации, т. к. они сочетают несколько отличительных признаков тех, чей тип можно определить, либо не имеют ни одного из них. К таким можно отнести БПЛА Ту-141 «Стриж».

Ту-141 «Стриж»Ту-141 «Стриж»
Ту-141 «Стриж»
Фото: Twitter / EllGree

Звук беспилотника

Как пишет «Русское оружие», чаще всего беспилотные летательные аппараты издают довольно заметный шум, который вызван функционированием небольших электрических или внутреннего сгорания двигателей. В общем и целом они работают менее шумно, чем самолёты.

Иногда звук летящего БПЛА сравнивают со звуком проезжающего мопеда и даже электробритвы. Или со звуком пролетающего «кукурузника», но немного тише. В беседе с «Подмосковье сегодня» эксперт по БПЛА Павел Теплов уточнил, что при полёте беспилотники издают прерывистый звук.

Как звучит летящий беспилотник
Видео: Aerostream
Что такое БПЛА и как их используют ВСУ на территории Белгородской области
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