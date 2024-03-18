931 жилой объект пострадал: с какими последствиями прошла неделя обстрелов Белгорода

За неделю, в период с 12 по 17 марта повреждён 931 жилой объект. Это 882 квартиры в 80 МКД и 49 частных жилых домов. Пострадало и 10 соцобъектов. За это время восстановительные работы проведены в 13 квартирах и в 23 жилых помещениях, которые оставались в работе ещё с прошлой недели. Всего на данный момент на восстановлении находятся 982 квартиры и дома в ИЖС.