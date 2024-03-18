931 жилой объект пострадал: с какими последствиями прошла неделя обстрелов Белгорода

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
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Updated Сегодня, 07:48
В ходе утреннего обстрела пострадал один автомобиль, один хозсубъект и ИЖС. Также в одном из автобусов выбило окна. Люди не пострадали. Все необходимые службы выехали на места происшествий.
За неделю, в период с 12 по 17 марта повреждён 931 жилой объект. Это 882 квартиры в 80 МКД и 49 частных жилых домов. Пострадало и 10 соцобъектов. За это время восстановительные работы проведены в 13 квартирах и в 23 жилых помещениях, которые оставались в работе ещё с прошлой недели. Всего на данный момент на восстановлении находятся 982 квартиры и дома в ИЖС.
Как сообщается, все тепловые контуры уже закрыты. Также убрали осколки и вывезли повреждённые автомобили. На данный момент для оценки уровня повреждения не смогли попасть в семь квартир из-за отсутствия собственников. Все работы планируется завершить до мая. Установку окон — в течение недели. Большие сроки касаются трёх домов с прямым попаданием. Всего на объектах работает 10 подрядных строительных организаций. Их закрепили по секторам. Также к восстановлению домов привлекли и субподрядчиков.
При вчерашнем обстреле Белгорода и Белгородского района в 14:00 зафиксированы разрушения в пяти населённых пунктах. В центре Белгорода повреждены 36 квартир в 17 многоквартирных домах, девять частных домов, три хозяйственных объекта и 12 автомобилей.