Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

Восстановительные работы

931 жилой объект пострадал: с какими последствиями прошла неделя обстрелов Белгорода

18 марта 2024, 07:46
Фото: 1MI
Восстановительные работы

За неделю обстрелов в Белгороде пострадал 931 жилой объект

На оперсовещании мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о повреждениях жилых помещений, которые зафиксировали в Белгороде за прошедшую неделю. В общей сумме пострадал 931 квартира и частные дома. В работе находится 982 жилых помещения. Восстановление завершат к маю. Вставку окон — к концу недели.

В ходе утреннего обстрела пострадал один автомобиль, один хозсубъект и ИЖС. Также в одном из автобусов выбило окна. Люди не пострадали. Все необходимые службы выехали на места происшествий.

За неделю, в период с 12 по 17 марта повреждён 931 жилой объект. Это 882 квартиры в 80 МКД и 49 частных жилых домов. Пострадало и 10 соцобъектов. За это время восстановительные работы проведены в 13 квартирах и в 23 жилых помещениях, которые оставались в работе ещё с прошлой недели. Всего на данный момент на восстановлении находятся 982 квартиры и дома в ИЖС.

Как сообщается, все тепловые контуры уже закрыты. Также убрали осколки и вывезли повреждённые автомобили. На данный момент для оценки уровня повреждения не смогли попасть в семь квартир из-за отсутствия собственников. Все работы планируется завершить до мая. Установку окон — в течение недели. Большие сроки касаются трёх домов с прямым попаданием. Всего на объектах работает 10 подрядных строительных организаций. Их закрепили по секторам. Также к восстановлению домов привлекли и субподрядчиков.

При вчерашнем обстреле Белгорода и Белгородского района в 14:00 зафиксированы разрушения в пяти населённых пунктах. В центре Белгорода повреждены 36 квартир в 17 многоквартирных домах, девять частных домов, три хозяйственных объекта и 12 автомобилей.

БПЛА сбросил взрывное устройство на машину с прицепом в селе под Белгородом
Узнать подробнее
Читайте также:
Утром 15 марта ВСУ вновь обстреляли Белгород «вампирами»: что известно сейчас?Долетало до Северного: из-за обстрелов Белгородского района пострадали люди и храмЧетверо раненых, десяток авто, мэрия, дома: последствия атаки БПЛА Белгорода за сутки
#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Автомобили#Белгородский район#Квартиры#Автомобиль#ИЖС#Автобусы#Новости Белгорода#Окна#Собственники#Строительные организации#Белгород#Обстрел#Татьяна Лукащева#Восстановительные работы#Соцобъекты#Разрушения#Обстрел ВСУ#Хозсубъект
Подпишитесь
Над Белгородом и Белгородским районом второй за день прогремели взрывы, виден дым
Сегодня, 08:47
Власти рассказали, что произошло в эвакуированных школах в Белгородской области
Сегодня, 08:51
Дома больше нет: в Сети опубликовали фото последствий прилёта под Белгородом
Сегодня, 09:13
До конца третьей четверти белгородские школьники будут учиться удалённо
Сегодня, 06:37
Важнее обстрелов? Верующие белгородцы вновь оскорбились из-за хлеба «Колос»
Сегодня, 08:21
В Минобороны рассказали, из чего в этот раз ВСУ с опозданием ударили по Белгороду
Сегодня, 06:43