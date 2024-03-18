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Обстрел ВСУ

Из-за вечерней атаки ВСУ Белгородской области пострадало местное предприятие

18 марта 2024, 18:14
Фото: 1MI
Обстрел ВСУ

В ходе вечернего обстрела Белгородской области пострадало промпредприятие

Очередной обстрел Белгорода начался в половину девятого вечера. В ходе обстрела пострадало промпредприятия из-за прямого попадания. Пробита кровля, выбиты окна и повреждено оборудование.

В ходе вечернего обстрела из-за атаки ВСУ пострадало белгородское промпредприятие. Очевидцы сообщают, что в результате прямого попадания повреждена кровля, выбиты окна. Повреждения также затронули технику и спецоборудование. Дальнейшие подробности уточняются.

В небе над Белгород снова раздались громкие взрывы примерно в 20:30. В четвёртый раз за день. Объявили ракетную опасность и включили систему оповещения населения. В настоящее время нет официальной информации о том, какие последствия это могло вызвать на земле. В 20:52 объявили отбой ракетной опасности.

Под обстрел это время попал и Грайворонский округ. Из-за взрыва дрона-камикадзе погиб мужчина. Об этом сообщил Вячеслав Гладков. Это уже пятый погибший мирный житель за день. Также есть три раненых. Двое мужчин и женщина.

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