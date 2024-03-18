Из-за вечерней атаки ВСУ Белгородской области пострадало местное предприятие

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:37
Updated Сегодня, 18:37
В ходе вечернего обстрела из-за атаки ВСУ пострадало белгородское промпредприятие. Очевидцы сообщают, что в результате прямого попадания повреждена кровля, выбиты окна. Повреждения также затронули технику и спецоборудование. Дальнейшие подробности уточняются.
В небе над Белгород снова раздались громкие взрывы примерно в 20:30. В четвёртый раз за день. Объявили ракетную опасность и включили систему оповещения населения. В настоящее время нет официальной информации о том, какие последствия это могло вызвать на земле. В 20:52 объявили отбой ракетной опасности.
Под обстрел это время попал и Грайворонский округ. Из-за взрыва дрона-камикадзе погиб мужчина. Об этом сообщил Вячеслав Гладков. Это уже пятый погибший мирный житель за день. Также есть три раненых. Двое мужчин и женщина.