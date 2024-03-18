Из-за вечерней атаки ВСУ Белгородской области пострадало местное предприятие

В небе над Белгород снова раздались громкие взрывы примерно в 20:30. В четвёртый раз за день. Объявили ракетную опасность и включили систему оповещения населения. В настоящее время нет официальной информации о том, какие последствия это могло вызвать на земле. В 20:52 объявили отбой ракетной опасности.