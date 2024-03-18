Неделя ада: что произошло в Белгороде и области с 12 марта

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Неделя непрекращавшихся обстрелов началась 12 марта к трём часам ночи. И ещё до семи часов утра, когда раздались повторные звуки взрывов, никто не мог подумать, что грядёт та самая «неделя ада».
Минобороны РФ сообщило, что примерно в 02:50 беспилотник ВСУ сбросил четыре взрывных устройства в Борисовском районе. Никто из мирных жителей не пострадал. Однако оказались повреждены ЛЭП. Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенёк, Петровка и Соловьёвка остались без электроснабжения.
В 7:15 утра в Белгороде снова раздались громкие звуки взрывов, разбудившие белгородцев. В это же время на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. В девять утра над Белгородом и областью вновь раздались взрывы.
Шебекинский городской округ снова оказался под атакой беспилотников Украины. БПЛА упал и взорвался в Шебекино, что привело к повреждению нескольких окон в двух жилых домах. Ещё один снаряд ВСУ привёл к разрушениям в Новой Таволжанке. Там также повредилась линия электропередачи. Над областью на подлёте ПВО ликвидировали восемь снарядов РСЗО «Вампир» и одну ракету «Точка-У». В Шебекино объявили о первой пострадавшей. Немного позже — о втором.
На фоне неспокойной обстановки в Сети массово стали появляться фейки, которые заставили ещё больше беспокоиться белгородцев. Из разных приграничных районов поступали сообщения о попытках прорыва ДРГ и боях на границе Белгородской области, получивших официальные подтверждения.
В течение ночи ВСУ запустили 25 беспилотников. Над Курской областью уничтожили 11 БПЛА, в Московской и Орловской областях — по два беспилотника. В Ленинградской, Тульской — по одному.
Новая атака беспилотника ВСУ на Белгород. Летательный аппарат врезался в стену торгового объекта. Посекло фасад, выбило окна, пострадали четыре авто. Без жертв.
Далее — атака беспилотника на здание мэрии Белгорода. БПЛА врезался во входную дверь администрации. Пострадали две женщины, находившиеся внутри. Позже число раненых выросло до четырёх. По Гражданскому проспекту из-за инцидента перекрыли движение.
Повторная атака Шебекинского горокруга закончилась прямым попаданием в дом местного жителя. Кроме того, на трёх промышленных предприятиях также зафиксированы разрушения. В администрации в окнах выбиты стёкла. Повреждены несколько автомобилей, ЛЭП, железнодорожное полотно.
Атаки ВСУ продолжились и ночью. Снова объявили ракетную опасность. Пострадали населённые пункты, которые редко попадали под обстрел, увеличилось число раненых. На следующий день министр здравоохранения рассказал о состоянии раненых.
Второе утро белгородцев встретило громко. В центре Белгорода взорвался беспилотник. В других частях города тоже слышали страшные звуки. Поступили сообщения о столбах дыма. Появились новости о том, что в квартиру одного из МКД влетел БПЛА.
Последствия на земле после взрывов снова обнаружили в Шебекинском ГО, два беспилотника сбили в Красногвардейском районе.
За ночь и утро ПВО сбила 58 БПЛА самолётного типа. Над Белгородской областью — 11 беспилотников, над Воронежской — 25, над Брянской — восемь, в Ленинградской и Рязанской — по одному.
В Белгороде, примерно в 10 часов, Вячеслав Гладков сообщил о взрыве беспилотника в жилом доме. Ещё один беспилотник прилетел в здание ФСБ.
В сети распространился очередной фейк об указе, который якобы подписал президент России с заявлением о том, что Белгородская область теперь считается «утраченной».
В 14:00 снова взрывы, следы в небе нед Белгородом. Через семь минут ракетная опасность объявлена также в Шебекинском горокруге и Грайворонском.
Белгородская область поставила собственный страшный рекорд. Из 22 муниципалитетов региона только за один день атаке ВСУ подверглись 17 районов. Далее — ещё один беспилотник сбили на подлёте к ТЭЦ,
Взрывы над Белгородской области продолжались до позднего вечера.
На третий день нахождения области под атакой ВСУ стало безоговорочно ясно, что взрывы раздаются практически по «расписанию». Разница нападений беспилотников ВСУ утром и далее каждый день происходили и происходят уже и к текущему понедельнику с небольшой разницей во времени.
Погибшие, раненые, в том числе дети, разрушенные дома и горящие автомобили, перекрытые улицы. 14 марта стало одним из самых беспокойных и страшных дней за прошедшую неделю.
Вторая и третья атака на Белгород принесла новые повреждения домов и погибших, пострадавших мирных жителей.
Из-за того, что в этот день во время бомбардировок Белгорода двое людей погибли, находясь за рулём автомобиля, Вячеслав Гладков призвал жителей областного центра воздержаться от использования своего личного транспорта.
В Минобороны сообщили, что около 8:15 утра ВСУ атаковали территорию Белгородской области, применив систему залпового огня RM-70 «Вампир». Защитная система ПВО успешно перехватила и уничтожила семь ракетных снарядов.
Двое жителей города Белгород пострадали. В результате происшествия в областном центре разрушения зафиксированы в 23 квартирах в семи многоквартирных домах. Пострадал школьный стадион, школа, автомобили.
В Белгородском районе в одном из многоквартирных домов также сообщили о повреждениях в нескольких квартирах, пяти частных домах и двух торговых центрах, о восьми автомобилях.
Примерно в восемь утра над городом прозвучала серия взрывов. В Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника и атаке «вампиров».
После обеда в результате атаки на Белгород пострадали 106 квартир в 22 многоквартирных домах. Также нанесен ущерб одному частному дому, гаражу, двум соцобъектам и двум хозпостройкам. Кроме того, повреждены 64 автомобиля. Повторно пострадал «Сити Молл».
Ещё один день прошёл для Белгорода и Белгородской области по тревожному расписанию атак ВСУ. Сбили 12 снарядов. Из них 9 выпущены из РСЗО RM-70 «Вампир», а остальные три — из РСЗО «Ураган». В пожаре после прилёта в МКД Белгорода погибла 16-летняя девушка.
После ещё одной атаки 11 мирных жителей получили ранения. Один погиб. Позже стало известно о ещё одном погибшем и раненом. О новых последствиях на земле.
На сегодняшнем оперативном совещании правительства Белгородской области сообщили, что за неделю по области число раненых мирных жителей составило 82 человека, а погибших — 11.
К девяти утра снова прозвучали взрывы над Белгородом. Во второй раз — примерно в 11:30. Третий — к 15:40.
12 марта появились новости о том, что на территории Курской и Белгородской областей была замечена группа ДРГ, которая предприняла попытку проникнуть в указанные регионы. Попытку подступа к границам предотвратили. Зайти ВСУ пытались с трёх направлений.
14 марта примерно в 16:30 за километр от границы два вертолёта высадили группу ВСУ из 30 человек. В составе — украинские боевики и иностранные наёмники. После высадки диверсанты отправились в сторону Козинки в Грайворонском горокруге. Согласно информации из Минобороны, ДРГ забралась в несколько домов на окраине села. Однако диверсантам не удалось продвинуться дальше внутрь из-за ответной атаки ВС РФ.
Минобороны объявило, что с 12 по 15 марта предотвращены все попытки ВСУ прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Авиация и артиллерия уничтожили более 550 боевиков, 16 танков и 19 боевых бронированных машин. Среди них было 11 американских БМП Bradley.
Напомним, как ранее сообщилось, с 12 по 15 марта предотвращены все попытки прорыва ВСУ на территорию Белгородской и Курской областей. Авиация и артиллерия уничтожили более 550 боевиков, 16 танков, 19 боевых бронированных машин. В их числе 11 американских БМП Bradley и 15 автомобилей.