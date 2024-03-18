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Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Атака беспилотников на Белгородчину 12–17 марта

Неделя ада: что произошло в Белгороде и области с 12 марта

18 марта 2024, 14:24
Фото: 1MI
Атака беспилотников на Белгородчину 12–17 марта

Последствия и хронология массированных атак ВСУ Белгородчины с 12 по 17 марта

Предвыборная неделя с 12 по 17 марта стала одной из самых страшных для белгородцев. Массированные атаки до четырёх раз в день, множество раненых, погибших, разрушений, попыток прорыва ДРГ в приграничье. Обстрелы продолжились и сегодня, 18 марта. За неделю погибло 11 мирных жителей. В том числе детей
Сюжет
Пво

Обстрел Белгородской области: 12 марта, начало

Утро

Неделя непрекращавшихся обстрелов началась 12 марта к трём часам ночи. И ещё до семи часов утра, когда раздались повторные звуки взрывов, никто не мог подумать, что грядёт та самая «неделя ада».

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Минобороны РФ сообщило, что примерно в 02:50 беспилотник ВСУ сбросил четыре взрывных устройства в Борисовском районе. Никто из мирных жителей не пострадал. Однако оказались повреждены ЛЭП. Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенёк, Петровка и Соловьёвка остались без электроснабжения.

В 7:15 утра в Белгороде снова раздались громкие звуки взрывов, разбудившие белгородцев. В это же время на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. В девять утра над Белгородом и областью вновь раздались взрывы.

Шебекинский городской округ снова оказался под атакой беспилотников Украины. БПЛА упал и взорвался в Шебекино, что привело к повреждению нескольких окон в двух жилых домах. Ещё один снаряд ВСУ привёл к разрушениям в Новой Таволжанке. Там также повредилась линия электропередачи. Над областью на подлёте ПВО ликвидировали восемь снарядов РСЗО «Вампир» и одну ракету «Точка-У». В Шебекино объявили о первой пострадавшей. Немного позже — о втором.

На фоне неспокойной обстановки в Сети массово стали появляться фейки, которые заставили ещё больше беспокоиться белгородцев. Из разных приграничных районов поступали сообщения о попытках прорыва ДРГ и боях на границе Белгородской области, получивших официальные подтверждения.

В течение ночи ВСУ запустили 25 беспилотников. Над Курской областью уничтожили 11 БПЛА, в Московской и Орловской областях — по два беспилотника. В Ленинградской, Тульской — по одному.

Новая атака беспилотника ВСУ на Белгород. Летательный аппарат врезался в стену торгового объекта. Посекло фасад, выбило окна, пострадали четыре авто. Без жертв.

Беспилотник ВСУБеспилотник ВСУ
Беспилотник ВСУ
Фото: 1MI

После полудня

Последствия атаки беспилотника на БелгородПоследствия атаки беспилотника на Белгород
Последствия атаки беспилотника на БелгородПоследствия атаки беспилотника на Белгород
Последствия атаки беспилотника на БелгородПоследствия атаки беспилотника на Белгород
Последствия атаки беспилотника на БелгородПоследствия атаки беспилотника на Белгород
Последствия атаки беспилотника на Белгород
Фото: Соцсети Валентина Демидова
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Далее — атака беспилотника на здание мэрии Белгорода. БПЛА врезался во входную дверь администрации. Пострадали две женщины, находившиеся внутри. Позже число раненых выросло до четырёх. По Гражданскому проспекту из-за инцидента перекрыли движение.

Атака беспилотника на мэрию БелгородаАтака беспилотника на мэрию Белгорода
Атака беспилотника на мэрию БелгородаАтака беспилотника на мэрию Белгорода
Атака беспилотника на мэрию БелгородаАтака беспилотника на мэрию Белгорода
Атака беспилотника на мэрию БелгородаАтака беспилотника на мэрию Белгорода
Атака беспилотника на мэрию Белгорода
Фото: Соцсети Валентина Демидова
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Повторная атака Шебекинского горокруга закончилась прямым попаданием в дом местного жителя. Кроме того, на трёх промышленных предприятиях также зафиксированы разрушения. В администрации в окнах выбиты стёкла. Повреждены несколько автомобилей, ЛЭП, железнодорожное полотно.

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Атаки ВСУ продолжились и ночью. Снова объявили ракетную опасность. Пострадали населённые пункты, которые редко попадали под обстрел, увеличилось число раненых. На следующий день министр здравоохранения рассказал о состоянии раненых.

Что известно о пострадавших при атаках на Белгородскую область?
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Обстрел Белгородской области 13 марта: второй день массированной атаки ВСУ

Утро

Второе утро белгородцев встретило громко. В центре Белгорода взорвался беспилотник. В других частях города тоже слышали страшные звуки. Поступили сообщения о столбах дыма. Появились новости о том, что в квартиру одного из МКД влетел БПЛА.

Последствия на земле после взрывов снова обнаружили в Шебекинском ГО, два беспилотника сбили в Красногвардейском районе.

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За ночь и утро ПВО сбила 58 БПЛА самолётного типа. Над Белгородской областью — 11 беспилотников, над Воронежской — 25, над Брянской — восемь, в Ленинградской и Рязанской — по одному.

В Белгороде, примерно в 10 часов, Вячеслав Гладков сообщил о взрыве беспилотника в жилом доме. Ещё один беспилотник прилетел в здание ФСБ.

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В сети распространился очередной фейк об указе, который якобы подписал президент России с заявлением о том, что Белгородская область теперь считается «утраченной».

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После полудня

В 14:00 снова взрывы, следы в небе нед Белгородом. Через семь минут ракетная опасность объявлена также в Шебекинском горокруге и Грайворонском.

Белгородская область поставила собственный страшный рекорд. Из 22 муниципалитетов региона только за один день атаке ВСУ подверглись 17 районов. Далее — ещё один беспилотник сбили на подлёте к ТЭЦ,

Взрывы над Белгородской области продолжались до позднего вечера.

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Обстрел Белгорода и области 14 марта: третий день атаки ВСУ

Очередное страшное утро

На третий день нахождения области под атакой ВСУ стало безоговорочно ясно, что взрывы раздаются практически по «расписанию». Разница нападений беспилотников ВСУ утром и далее каждый день происходили и происходят уже и к текущему понедельнику с небольшой разницей во времени.

Погибшие, раненые, в том числе дети, разрушенные дома и горящие автомобили, перекрытые улицы. 14 марта стало одним из самых беспокойных и страшных дней за прошедшую неделю.

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После полудня

Вторая и третья атака на Белгород принесла новые повреждения домов и погибших, пострадавших мирных жителей.

Из-за того, что в этот день во время бомбардировок Белгорода двое людей погибли, находясь за рулём автомобиля, Вячеслав Гладков призвал жителей областного центра воздержаться от использования своего личного транспорта.

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Обстрел Белгорода 15 марта: четвёртый день

В Минобороны сообщили, что около 8:15 утра ВСУ атаковали территорию Белгородской области, применив систему залпового огня RM-70 «Вампир». Защитная система ПВО успешно перехватила и уничтожила семь ракетных снарядов.

Двое жителей города Белгород пострадали. В результате происшествия в областном центре разрушения зафиксированы в 23 квартирах в семи многоквартирных домах. Пострадал школьный стадион, школа, автомобили.

В Белгородском районе в одном из многоквартирных домов также сообщили о повреждениях в нескольких квартирах, пяти частных домах и двух торговых центрах, о восьми автомобилях.

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Обстрел Белгорода 16 марта: пятый день обстрелов

Примерно в восемь утра над городом прозвучала серия взрывов. В Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника и атаке «вампиров».

После обеда в результате атаки на Белгород пострадали 106 квартир в 22 многоквартирных домах. Также нанесен ущерб одному частному дому, гаражу, двум соцобъектам и двум хозпостройкам. Кроме того, повреждены 64 автомобиля. Повторно пострадал «Сити Молл».

Погибшие, пострадавшие и новые разрушения: как прошёл день в Белгороде
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Обстрел Белгорода 17 марта: шестой день обстрелов

Ещё один день прошёл для Белгорода и Белгородской области по тревожному расписанию атак ВСУ. Сбили 12 снарядов. Из них 9 выпущены из РСЗО RM-70 «Вампир», а остальные три — из РСЗО «Ураган». В пожаре после прилёта в МКД Белгорода погибла 16-летняя девушка.

После ещё одной атаки 11 мирных жителей получили ранения. Один погиб. Позже стало известно о ещё одном погибшем и раненом. О новых последствиях на земле.

Погибшие и раненые: как прошёл очередной день белгородцев под обстрелами ВСУ?
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Страшные итоги и продолжающиеся обстрелы 18 марта

На сегодняшнем оперативном совещании правительства Белгородской области сообщили, что за неделю по области число раненых мирных жителей составило 82 человека, а погибших — 11.

К девяти утра снова прозвучали взрывы над Белгородом. Во второй раз — примерно в 11:30. Третий — к 15:40.

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Бои в белгородском приграничье, попытки прорыва ДРГ

12 марта появились новости о том, что на территории Курской и Белгородской областей была замечена группа ДРГ, которая предприняла попытку проникнуть в указанные регионы. Попытку подступа к границам предотвратили. Зайти ВСУ пытались с трёх направлений.

14 марта примерно в 16:30 за километр от границы два вертолёта высадили группу ВСУ из 30 человек. В составе — украинские боевики и иностранные наёмники. После высадки диверсанты отправились в сторону Козинки в Грайворонском горокруге. Согласно информации из Минобороны, ДРГ забралась в несколько домов на окраине села. Однако диверсантам не удалось продвинуться дальше внутрь из-за ответной атаки ВС РФ.

Минобороны объявило, что с 12 по 15 марта предотвращены все попытки ВСУ прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Авиация и артиллерия уничтожили более 550 боевиков, 16 танков и 19 боевых бронированных машин. Среди них было 11 американских БМП Bradley.

Напомним, как ранее сообщилось, с 12 по 15 марта предотвращены все попытки прорыва ВСУ на территорию Белгородской и Курской областей. Авиация и артиллерия уничтожили более 550 боевиков, 16 танков, 19 боевых бронированных машин. В их числе 11 американских БМП Bradley и 15 автомобилей.

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