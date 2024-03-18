Неделя ада: что произошло в Белгороде и области с 12 марта

Шебекинский городской округ снова оказался под атакой беспилотников Украины. БПЛА упал и взорвался в Шебекино, что привело к повреждению нескольких окон в двух жилых домах. Ещё один снаряд ВСУ привёл к разрушениям в Новой Таволжанке. Там также повредилась линия электропередачи. Над областью на подлёте ПВО ликвидировали восемь снарядов РСЗО «Вампир» и одну ракету «Точка-У». В Шебекино объявили о первой пострадавшей. Немного позже — о втором.