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Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Последствия обстрела, архивное фото

ВСУ атаковали дома и машины белгородцев в приграничье

19 марта 2024, 10:20
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия обстрела, архивное фото

ПВО сработала в Шебекинском горокруге Белгородской области

В трёх населённых пунктах есть разрушения в домах. Повреждено два автомобиля. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

ВСУ ударили по Шебекинскому горокругу. Атаку отразила система ПВО. Есть разрушения в домах, повреждены авто.

Последствия выявили в четырёх населённых пунктах. Так, в Масловой Пристани пострадали дом и автомобиль. В Пристени и Безлюдовке разрушения выявили в двух домах. Одна машина повреждена в хуторе Ржавец.

Пострадавших среди мирных жителей нет. Информация о последствиях уточняется.

Напомним, что в результате утренней атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район пострадали три человека — подросток и две женщины. Их ранило в Разумном.

Стало известно о троих пострадавших от утреннего обстрела Белгорода и района
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