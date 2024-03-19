ВСУ атаковали дома и машины белгородцев в приграничье

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
ВСУ ударили по Шебекинскому горокругу. Атаку отразила система ПВО. Есть разрушения в домах, повреждены авто.
Последствия выявили в четырёх населённых пунктах. Так, в Масловой Пристани пострадали дом и автомобиль. В Пристени и Безлюдовке разрушения выявили в двух домах. Одна машина повреждена в хуторе Ржавец.
Пострадавших среди мирных жителей нет. Информация о последствиях уточняется.
Напомним, что в результате утренней атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район пострадали три человека — подросток и две женщины. Их ранило в Разумном.