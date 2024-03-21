Осколки, кратер, сигареты: последствия прилёта возле «Белгород-Арены»

Утром 21 марта город снова попал под обстрел ВСУ. Упавшие с неба снаряды повредили здание «Белгород-Арены». По словам директора арены Юрия Черникова, во время прилёта пострадал только административный корпус: разбиты 20% стёкол, а также оборудование.