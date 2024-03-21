Осколки, кратер, сигареты: последствия прилёта возле «Белгород-Арены»

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Утром 21 марта город снова попал под обстрел ВСУ. Упавшие с неба снаряды повредили здание «Белгород-Арены». По словам директора арены Юрия Черникова, во время прилёта пострадал только административный корпус: разбиты 20% стёкол, а также оборудование.
Журналист Бел.Ру побывал на месте происшествия. Помимо него к «Белгород-Арене» приехали и другие корреспонденты с операторами — зафиксировать военное преступление ВСУ. Некоторые из представителей прессы в бронежилетах — реалии времени.
В земле напротив входа зияет дыра. Судя по всему, прилёт был прямым: кратер находится примерно в десяти метрах от арены и в трёх метрах от входной группы.
Рядом, прямо на автобусной остановке, лежит обломок боеприпаса. Чудом он никого не задел.
Строители уже принесли листы ДВП — временно закрыть контур пострадавшего здания.
У соседнего торгового комплекса на улице нервно курят девушки-продавцы. Нервы сейчас действительно у всех на пределе.
А если вспомнить, что раньше «Белгород-Арена» считалась безопасным пунктом временного проживания для переселенцев с границы, то становится ещё тревожнее.