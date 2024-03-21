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Контур пострадавшей после обстрела ВСУ «Белгород-Арены» временно закроют ДВП

Осколки, кратер, сигареты: последствия прилёта возле «Белгород-Арены»

21 марта 2024, 08:11
Фото: Bel.ru

Контур пострадавшей после обстрела ВСУ «Белгород-Арены» временно закроют ДВП

В результате очередного удара ВСУ по Белгороду пострадало здание «Белгород-Арены». Из-за прилёта выбило окна: их временно прикроют древесноволокнистыми плитами. Журналист Бел.Ру побывал на месте.
Сюжет
Граница

Утром 21 марта город снова попал под обстрел ВСУ. Упавшие с неба снаряды повредили здание «Белгород-Арены». По словам директора арены Юрия Черникова, во время прилёта пострадал только административный корпус: разбиты 20% стёкол, а также оборудование.

Журналист Бел.Ру побывал на месте происшествия. Помимо него к «Белгород-Арене» приехали и другие корреспонденты с операторами — зафиксировать военное преступление ВСУ. Некоторые из представителей прессы в бронежилетах — реалии времени.

В земле напротив входа зияет дыра. Судя по всему, прилёт был прямым: кратер находится примерно в десяти метрах от арены и в трёх метрах от входной группы.

Видео: Bel.ru

Рядом, прямо на автобусной остановке, лежит обломок боеприпаса. Чудом он никого не задел.

Видео: Bel.ru

Строители уже принесли листы ДВП — временно закрыть контур пострадавшего здания.

Видео: Bel.ru

У соседнего торгового комплекса на улице нервно курят девушки-продавцы. Нервы сейчас действительно у всех на пределе.

А если вспомнить, что раньше «Белгород-Арена» считалась безопасным пунктом временного проживания для переселенцев с границы, то становится ещё тревожнее.

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