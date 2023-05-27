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Снаряды ВСУ повредили фасад ледовой арены в Шебекино и пешеходный мост

27 мая 2023, 09:04
Фото: Bel.ru
О последствиях обстрела рассказал в Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Он сообщил, что пострадавших нет, но одной женщине стало плохо.
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Обстрел

27 мая Шебекино оказалось под обстрелом ВСУ. Как сообщил глава региона, в ледовой арене взрывная волна от прилёта снаряда ствольной артиллерии повредила фасад и выбила окна.

Также зафиксированы прилёты на территорию парковки. Там повреждено дорожное полотно. Есть попадание по пешеходному мосту, в результате в нескольких местах он повреждён.

Гладков отметил, что пострадавших нет, но одной женщине стало плохо в результате перенесённого стресса. Самообороновцы доставляют её в районную ЦРБ.

Подворовой обход продолжается.

Напомним, в районе 11:00 жители города получили сообщения об атаке. Людей попросили спуститься в укрытия.

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#Кристина Семенчук#Обстрел#СВО#ВСУ#Шебекино#Ледовая арена#Пострадавшие#Происшествия#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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