Снаряды ВСУ повредили фасад ледовой арены в Шебекино и пешеходный мост

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
27 мая Шебекино оказалось под обстрелом ВСУ. Как сообщил глава региона, в ледовой арене взрывная волна от прилёта снаряда ствольной артиллерии повредила фасад и выбила окна.
Также зафиксированы прилёты на территорию парковки. Там повреждено дорожное полотно. Есть попадание по пешеходному мосту, в результате в нескольких местах он повреждён.
Гладков отметил, что пострадавших нет, но одной женщине стало плохо в результате перенесённого стресса. Самообороновцы доставляют её в районную ЦРБ.
Подворовой обход продолжается.
Напомним, в районе 11:00 жители города получили сообщения об атаке. Людей попросили спуститься в укрытия.