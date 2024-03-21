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«Белгород-Арена» пострадала во время очередной атаки ВСУ на город

«Белгород-Арена» пострадала во время очередной атаки ВСУ на город

21 марта 2024, 05:32
Фото: соцсети
Фото пострадавшей от осколков «Белгород-Арены» публикуют в Сети. Судя по кадрам, от ударная волна и обломки снарядов посекли фасад здания.

Сегодня в 8 утра ВСУ в очередной раз обстреляли жилые районы города из РСЗО. Информация о первых разрушениях стала появляться в Сети: по данным очевидцев, пострадало здание «Белгород-Арены».

Судя по фото, осколки украинских боеприпасов посекли фасад здания. Рядом со спортивным объектом виднеется воронка от упавшего снаряда. Официальной информации на данный момент нет.

Фото: соцсети

После начала спецоперации «Белгород-Арена» стала пунктов временного размещения для временных переселенцев с Шебекино и других приграничных территорий. Место считалось безопасным, но позже людей принимать перестали.

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