«Белгород-Арена» пострадала во время очередной атаки ВСУ на город

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Сегодня в 8 утра ВСУ в очередной раз обстреляли жилые районы города из РСЗО. Информация о первых разрушениях стала появляться в Сети: по данным очевидцев, пострадало здание «Белгород-Арены».
Судя по фото, осколки украинских боеприпасов посекли фасад здания. Рядом со спортивным объектом виднеется воронка от упавшего снаряда. Официальной информации на данный момент нет.
После начала спецоперации «Белгород-Арена» стала пунктов временного размещения для временных переселенцев с Шебекино и других приграничных территорий. Место считалось безопасным, но позже людей принимать перестали.