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ПВР на территории «Белгород-Арены» принял 517 шебекинцев

1 июня 2023, 09:31
Фото: 1MI
Регистрация продолжается. За час число приехавших в ПВР людей увеличилось практически на 100 человек.
Сюжет
Пвр

На территории «Белгород-Арены» развернули пункт временного размещения жителей Шебекино и приграничных населённых пунктов. Журналисты Бел.Ру побывали на месте. На 11:00 в ПВР регистрацию прошли 420 человек. Из них 70 детей. В очереди находилось ещё порядка 130 человек.

Спустя час в ПВР регистрацию прошли 517 шебекинцев, 87 из них — дети. Более 100 человек ожидали.

Напомним, ПВР на территории «Белгород-Арены» может принять 1250 человек. Здесь организована помощь медиков и психологов, а также питание и места отдыха.

Более подробный репортаж с места событий читайте в следующем материале.

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