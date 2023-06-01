ПВР на территории «Белгород-Арены» принял 517 шебекинцев

На территории «Белгород-Арены» развернули пункт временного размещения жителей Шебекино и приграничных населённых пунктов. Журналисты Бел.Ру побывали на месте. На 11:00 в ПВР регистрацию прошли 420 человек. Из них 70 детей. В очереди находилось ещё порядка 130 человек.