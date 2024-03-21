Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Белгород-Арена

«Обидно до слёз»: директор «Белгород-Арены» рассказал о последствиях обстрела

21 марта 2024, 07:23
Фото: Bel.ru
Белгород-Арена

Директор «Белгород-Арены» рассказал о повреждениях здания после обстрела

По словам Юрия Черникова, разбиты 20% стёкол в здании. Пострадал административный корпус. Комментарий директора арены опубликовал «Мир Белогорья».

Утром 21 марта город снова попал под обстрел ВСУ. Осколками повреждено здание «Белгород-Арены».

Вот и пришла к нам неприятность. К сожалению, прилетело. Одно только радует, что нет пострадавших и погибших. Была только охрана, но она находилась там, где прилёта не было. Будем ремонтировать, делать. Всё сделаем для того, чтобы нашим спортсменам было комфортно здесь тренироваться.
Юрий Черников

По словам директора арены, во время прилёта пострадал только административный корпус. Разбиты 20% стёкол и оборудование. Сотрудники все находились на удалёнке. Мероприятия ранее отменили.

«Белгород-Арена» пострадала во время очередной атаки ВСУ на город
Узнать подробнее
Читайте также:
«Белгород-Арена» пострадала во время очередной атаки ВСУ на городИз-за обстрела перекрыт участок дороги на Харгоре, автобусы ездят по-другомуВ Белгороде сработает голосовое оповещение об обстреле, но переживать не надо
#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Обстрел#Белгород Арена#Разрушения#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
Деньги на проезд, жильё и к началу учебного года: установлены новые меры поддержки
Сегодня, 10:37
«Вступил в РДК*, помогал с координатами»: ФСБ сообщила о громком задержании
Сегодня, 09:48
Глава постоянно обстреливаемого горокруга в приграничье призвал белгородцев уехать
Сегодня, 08:28
Осколки, кратер, сигареты: последствия прилёта возле «Белгород-Арены»
Сегодня, 08:11
Есть угроза обрушения: что известно о последствиях обстрела Белгорода и района?
Сегодня, 07:54
Пять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода
Сегодня, 07:40
"