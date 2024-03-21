«Обидно до слёз»: директор «Белгород-Арены» рассказал о последствиях обстрела

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Утром 21 марта город снова попал под обстрел ВСУ. Осколками повреждено здание «Белгород-Арены».
Вот и пришла к нам неприятность. К сожалению, прилетело. Одно только радует, что нет пострадавших и погибших. Была только охрана, но она находилась там, где прилёта не было. Будем ремонтировать, делать. Всё сделаем для того, чтобы нашим спортсменам было комфортно здесь тренироваться.
Юрий Черников
По словам директора арены, во время прилёта пострадал только административный корпус. Разбиты 20% стёкол и оборудование. Сотрудники все находились на удалёнке. Мероприятия ранее отменили.