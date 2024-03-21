Пять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
В Белгороде и Белгородском районе утром 21 марта прогремели взрывы. Сработала система ПВО. Уничтожено десять снарядов, выпущенных из РСЗО «Вампир».
По предварительным данным, пострадали пять человек — трое мужчин и две женщины. Их доставили в горбольницу № 2 и областную больницу.
Две женщины и мужчина получили закрытые черепно-мозговые травмы. У второго мужчины — осколочные ранения голени. У третьего — осколочные ранения руки.
Напомним, что взрывы прогремели около восьми часов утра.