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Скорая

Пять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода

21 марта 2024, 07:40
Фото: 1MI
Скорая
Ранены трое мужчин и две женщины. Их доставили в горбольницу № 2 и областную больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

В Белгороде и Белгородском районе утром 21 марта прогремели взрывы. Сработала система ПВО. Уничтожено десять снарядов, выпущенных из РСЗО «Вампир».

По предварительным данным, пострадали пять человек — трое мужчин и две женщины. Их доставили в горбольницу № 2 и областную больницу.

Две женщины и мужчина получили закрытые черепно-мозговые травмы. У второго мужчины — осколочные ранения голени. У третьего — осколочные ранения руки.

Напомним, что взрывы прогремели около восьми часов утра.

Вернулись к расписанию: над Белгородом утром прогремели взрывы
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