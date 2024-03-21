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Улица Щорса после утреннего обстрела

Из-за обстрела перекрыт участок дороги на Харгоре, автобусы ездят по-другому

21 марта 2024, 06:54
Фото: «Белгород № 1»
Улица Щорса после утреннего обстрела

В Белгороде перекрыли движение на участке дороги после ЧП

Движение перекрыли на участке улицы Щорса. Автобусы будут ездить временно по другой улице, предупреждает Организатор пассажирских перевозок.

В Белгороде после утреннего обстрела перекрыли движение на одной из дорог. Речь идёт об участке в районе пересечения улиц Щорса и Архиерейской.

В связи с ограничениями автобусы временно будут ездить по другому маршруту. Они будут объезжать перекрытый участок по улице Архиерейской.

Движение ограничили после взрывов, которые прогремели в городе около восьми часов утра. ВСУ вновь атаковали Белгород из РСЗО «Вампир», есть разрушения.

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#Город#Белгородская область#Ограничение#Автобусы#Новости Белгорода#Перекрытие дороги#Инна Рогова#Белгород
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