Из-за обстрела перекрыт участок дороги на Харгоре, автобусы ездят по-другому

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
В Белгороде после утреннего обстрела перекрыли движение на одной из дорог. Речь идёт об участке в районе пересечения улиц Щорса и Архиерейской.
В связи с ограничениями автобусы временно будут ездить по другому маршруту. Они будут объезжать перекрытый участок по улице Архиерейской.
Движение ограничили после взрывов, которые прогремели в городе около восьми часов утра. ВСУ вновь атаковали Белгород из РСЗО «Вампир», есть разрушения.